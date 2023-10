ANNONS

I går stängdes Albin Lundin av i tre matcher för att ha åkt in i en linjedomare i SHL-mötet mellan Örebro och Timrå. Nu riskerar även Tingsryds forward Anton Lundmark straff för att ha åkt in i huvuddomaren i gårdagens möte med Östersund.

Under gårdagen kom beskedet att Timrås forward Albin Lundin skulle stängas av i tre matcher efter att han åkt in i en linjedomare bakifrån i torsdagens SHL-möte mellan Örebro och Timrå, en avstängning som SHL-klubben valt att överklaga.

Nu kan ännu en spelare straffas för en domarkollision.

Under gårdagens möte mellan Tingsryd och Östersund åkte hemmalagets forward Anton Lundmark in i huvuddomaren Fredrik Rönnberg bakifrån. Lundmark var i full färd att forechecka i anfallszonen, när han träffade domarens vänstra häl med sin högra skridsko, varpå domaren föll till isen.

Fick matchstraff

Lundmark fick matchstraff i samband med situationen och kan nu straffas även i efterhand, då han anmälts till disciplinnämnden för physical abuse of officials.

Detta är tredje gången på en vecka som en spelare anmäls för just physical abuse of officials, då förutom Lundin och Lundmark även Skellefteås forward Filip Sandberg anmäldes, och fälldes, för physical abuse of officials efter att ha träffat en linjeman med ett slag med sin klubba i förra helgens möte med Växjö.

