Fredrik Bergvik är fortfarande klubblös efter att ha lämnat Södertälje.

För hockeysverige.se berättar han om sin karriärsresa, tuffa tiden i SSK samt jakten efter en ny klubbadress.

– Jag önskar att jag kunde sitta här och säga att jag hade en klubb klar, säger Bergvik.

HUDDINGE



Efter en brokig karriär där han draftades tidigt av San José Sharks står idag målvakten Fredrik Bergvik utan klubb. Senaste fyra säsongerna har han spelat för Södertälje i HockeyAllsvenskan, men där blev det ingen fortsättning för 28-åringen från Segeltorp i Huddinge. Det har såklart funnits en del anbud under resans gång, men inte något han tackat ja till.

– Huddinge är moderklubben. Jag gick bara en skridskoskola i Segeltorp. I Huddinge hade vi Jörgen Winborg som tränare från start. Det var tydligt redan då att vi skulle bli hockeyspelare och leva på det, berättar Fredrik Bergvik då hockeysverige.se träffar honom för en intervju över en kopp kaffe i Huddinge Centrum och frågar vad han som ung hade för målbild med hockeyn.



Bergvik fortsätter:

– Det var vårt tydliga mål och inte bara en hobby, utan tidigt kände jag att det här var vad jag skulle göra.

Vad sa dina föräldrar om den målsättningen?

– Min pappa försökte ändå tona ner pressen och sa ”vi får väl se om du tycker det är kul”. Visst kommer det säkert vara tråkigt ibland, men jag visste att jag kommer fortsätta, berättar förre SSK-målvakten som faktiskt började tidigt som just målvakt.

– Ja, ganska tidigt. Så fort jag fick pröva att vara målvakt kände jag att det var ganska roligt. Sedan har jag alltid haft det defensiva tänket, att jag vill vara den som backar upp. Antingen hade jag blivit en defensiv back annars målvakt.



Säsongen 2013/14 gjorde han debut i SHL för Frölunda.

– Den kommer jag såklart ihåg eftersom det var ett speciellt tillfälle. Dessutom var det så pass tidigt. Jag var bara runt 18-19 år.

– Vi mötte Örebro borta. Det här var precis runt jul. Laget gjorde kanske inte den bästa insatsen. Det var också vad som hände, att Örebro gjorde tre, fyra snabba mål. Då fick jag hoppa in i stället för Linus Fernström. Lasse Johansson var sjuk så jag åkte med dit och fick hoppa in under matchen.

Fredrik Bergvik som ung målvakt i Frölunda. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Fredrik Bergvik: “Då märkte jag hur fort det kan gå från het på marknaden till sval”

Sommaren 2013 draftades Bergvik av NHL-laget San José Sharks, vilket han inte var förberedd på.

– Jag hade en säsong i Frölunda där jag kom upp till J20 ett år tidigare. Där fick jag spela en del matcher som egentligen gick väldigt bra och då hade det varit många klubbar och scouter och tittat.

– Jag hade haft några möten och San José var den klubb som var hetast. Dom sa att jag skulle bli en ”dark horse”.



Var du över på draften?

– Nej, det var jag inte. Jag hade inte förväntat mig att gå i draften utan tänkte mer ”Vi får väl se. Det skulle såklart vara otroligt häftigt, men kommer förmodligen inte hända”. Jag hade sett olika rankingar där jag inte var med. Sedan fanns det någon där jag var med.

– Jag satt uppe och tittade på draften, men var på väg att gå och lägga mig efter att jag precis ringt och grattat Robin Norell. Han är en jättegod bandomsvän och gick precis innan i draften. Jag gratulerade, sa att det var roligt för att sedan göra en macka och gå och lägga mig. Klockan var tre på natten.

– Då ringde agenten och skrek i telefonen, att jag gått som nummer 117 totalt och till San José.

Hade du chansen att åka över och spela för San Josés organisation?

– Egentligen var det en plan att jag skulle göra det. Vi hade haft några bra säsonger med juniorerna och sedan skulle jag komma in i seniorhockeyn. Jag var utlånad från Frölunda till Mora under mitt sista juniorår.

– Det var sista säsongen innan San Josés rättigheter för mig skulle gå ut. Där var tanken att jag skulle ta klivet in i seniorhockeyn och göra bra ifrån mig där. Nu hände det inte riktigt och det tog lite stopp.

Fredrik Bergvik är i dag 28 år gammal. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad hände?

– Jag fick chansen i fyra eller fem matcher från start av 52 omgångar. Klart att jag aldrig kom igång riktigt då. Någon match gick riktigt bra, men sedan kunde det dröja en månad till nästa.

– Dessutom var jag utlånad till Tranås i Division 1 lite. Där gick det ganska bra, men sedan kom jag tillbaka och spelade ingenting. Då blev jag ganska sval på marknaden och San José sa ”tyvärr, vi kommer inte sajna något kontrakt”. Det var just där och då lite brokigt från att jag känt att jag var på gång.



Det var såklart en tuff smäll för Fredrik Bergvik.

– Klart att jag hade stött på motgångar innan, men då märkte jag hur fort det kan gå från het på marknaden till sval. Visst var det tufft.

– Johan Hedberg var då i San Josés organisation. Han var över under försäsongen och hälsade på när jag tränade med Mora. Vi hade ett bra snack och det kändes som att det skulle bli bra, men så blev det tyvärr inte.

Kämpiga tiden i Södertälje: “Fastnade i något slags fack”

Närmast kommer Bergvik från fyra säsonger i Södertälje där han ofta varit tvåa i kampen om målvaktsspaden.

– Det var varit en väldigt lärorik tid. Min första match jag var och tittade på i Elitserien var då Södertälje mötte HV71 i Scaniarinken. Dessutom satt jag då bakom Stefan Liv som var min idol.

– På så vis var det lite speciellt för mig att komma dit. Nära hem, många vänner som håller på Södertälje och så vidare. Det har varit jättehäftigt, men upp och ner.



Ulf Lundberg, Nichlas Falk, Dennis Bozic, Pelle Hånberg, Jörgen Bemström, Stefan Gråhns, Björn Lidström, Magnus Bogren, Mattias Zackrisson och Calle Brattenberger. Alla dessa har varit tränare i Södertälje under hans tid i klubben.



Det känns som det varit rörigt?

– (Skratt) Ja, det kan jag instämma i. Det har varit en berg- och dalbana. Bland annat på tränarposterna. Högt och lågt.

Senaste säsongen spelade Fredrik Bergvik tio grundseriematcher, men inget i slutspelet.

– Jag har egentligen inte hittat den här stabiliteten och jämnheten. Jag har haft vissa säsonger där det gått bra under en period. I början av nästa säsong har det blivit att jag åkt på någon skada, fallit bort och inte fått någon speltid. Har försökt komma tillbaka, blivit utlånad… Lite fram och tillbaka och inte någon kontinuitet av olika anledningar.

Det var en kämpig tid i Södertälje för Fredrik Bergvik. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det blev inte heller någon fortsättning för honom i SSK.

– Nej, jag väntade inte in något besked utan jag kände under säsongen att det skulle bli min sista i Södertälje just nu med tanke hur det hade varit.

– Jag hade en period under säsongen där det kändes väldigt bra, jag kom in i spelet och hade ett insläppt mål på tre matcher. Dessutom vunnit dom tre matcherna och kände att nu händer det och att jag kommer kunna vara med och tampas, men det fanns inte ens en tanke på det. Där någonstans kände jag…

– Klart att Nikita (Tolopilo) var en fantastiskt duktig konkurrent, men jag fastnade i något slags fack. Att jag är den där schyssta snubben, är med och är duktig då jag väl kommer in. Där ville jag inte vara längre. Jag var trött på att vara nummer två.

– Hade jag suttit ner med sportchefen och gått igenom säsongen samtidigt som jag velat vara kvar kanske vi hade hittat en lösning, men det vet jag inte. Jag var inte där i tanken.



Ville du ur facket som nummer två?

– Ja, så var det. Oavsett hur det blivit hade det varit svårt för mig att konkurrera om det eftersom jag var i deras fack. Därför vill jag testa på en ny klubb och få en nystart, lite blankt papper och tävla om det.

Letar ny klubb: “Det är lite krokar ute”

Hur går tankarna framåt?

– Jag önskar att jag kunde sitta här och säga att jag hade en klubb klar. Vi har varit jättenära med flera olika klubbar i olika ligor. I början av juni kändes det som vi skulle gå in i slutförhandlingar, men det har inte blivit av.

– Det är lite krokar ute nu så vi får se vad som händer närmsta tiden. Jag har en agent som jobbar hårt och har ett bra kontaktnät.



Du har familj, barn och bor i Rönninge, är det då i första hand Stockholmslag som gäller?

– Jag tittar utomlands också. Vi, jag och Emma, är flexibla. Självklart ska det vara en bra lösning med ett schysst boende. Det brukar flesta klubbarna se till så att man ska trivas.

– Vi har Harry som bara är tre och en halv månad så vi är inte bundna på något sätt. Hittar vi bara en bra lösning är det ingen tvekan om att vi hoppar på det.



Hur har det fungerat att träna i sommar då du inte haft något lag?

– Jag har gjort det några somrar tidigare också då jag inte skrivit något tolvmånaderskontrakt.

– Det har gått bra. Jag är ganska disciplinerad och gillar att driva mig själv så jag har inga problem med det.

– Sedan har det såklart varit frustrerande när jag sett lagen börjat gå på is. Då har jag saknat den här känslan att kicka igång med laget och börja spela matcher, men träningen i sommar har varit riktigt, riktigt bra.



Kan du känna en stress över att ännu inte ha något lag?

– Stressad är fel ord. Snarare att jag längtar efter en lösning, en bra klubb och börja lira matcher igen.

– Jag går inte runt och läcker energi och känner mig stressad utan det får ta den tid det tar. Vi får helt enkelt se vad som händer, avslutar Fredrik Bergvik innan han åker i väg till sin eftermiddagsträning.

