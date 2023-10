Matt Murray har genomgått en omfattande höftoperation.

Han riskerar då att missa hela säsongen, skriver Toronto Maple Leafs.

Toronto Maple Leafs ser ut att få klara sig utan målvakten Matt Murray under nästan hela NHL-säsongen.

På X (tidigare Twitter) meddelar nämligen Leafs att Murray har genomgått en höftoperation och han förväntas då vara borta i sex till åtta månader.

NHL:s sista grundseriematch spelas 18 april vilket är om drygt sex månader och beroende på när Murray kan återvända så riskerar han åtminstone att missa hela grundserien.

The @MapleLeafs announced today that goaltender Matt Murray underwent successful bilateral hip surgery. He is expected to miss a minimum of 6-8 months.