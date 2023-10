Ryan Hartman har fått ett lyft i sin karriär sedan flytten till Minnesota Wild.

Nu skriver han ett nytt treårskontrakt med Minnesota – och mer än dubblar sin lön.

Efter att ha hoppat runt lite i sin karriär flyttade Ryan Hartman till Minnesota Wild 2019 och där har han vuxit ut till en viktig spelare för klubben.

Säsongen 2021/22 fick amerikanen sitt stora genombrott med 34 mål och 65 poäng på 82 matcher – och dubblade då sitt personbästa i NHL. I fjol missade han delar av säsongen med gjorde ändå 15 mål och 37 poäng på 59 matcher.

Hartmans kontrakt med Minnesota skulle gå ut nästa år – men nu redan nu förlängs kontraktet.

Wild meddelar nämligen att de har kommit överens om ett nytt treårsavtal med 28-åringen värt fyra miljoner dollar (cirka 43,8 miljoner kronor) per säsong. Kontraktet är alltså totalt värt tolv miljoner dollar (131,6 miljoner kronor). Han mer än dubblar då sin lön då han tjänar 1,7 miljoner dollar per säsong på sitt nuvarande kontrakt.

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍



Not to alarm anyone, but WE'VE RE-SIGNED HARTZY FOR 3️⃣ MORE YEARS!



For full details » #mnwild