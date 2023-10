Matt Cooke var en av NHL:s främsta busar under sin spelarkarriär.

Nu blir 45-åringen huvudtränare för Newfoundland Growlers i ECHL.

Under sin ishockeykarriär var Matt Cooke inte känd som någon finlirare utan snarare tvärtom. Han var en buse som ofta hamnade i slagsmål och delade ut tjuvsmällar mot motståndarnas bästa spelare.

2015 avslutade Cooke sin spelarkarriär efter 1 046 NHL-matcher – men nu är han tillbaka inom proffshockeyn.

45-åringen presenteras nämligen som ny huvudtränare för Newfoundland Growlers i ECHL. Growlers är ett farmarlag till Toronto Maple Leafs.

