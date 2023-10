Peyton Krebs och Tyson Jost sänkte Kris Letang med en tackling i nattens träningsmatch mellan Buffalo och Pittsburgh. Då beslutade sig Sidney Crosby för att försvara sin lagkamrat – och kastade handskarna.

– Det är ett bevis på hans ledarskap, säger tränaren Mike Sullivan.

Det var i inledningen av den andra perioden i nattens försäsongsmatch mellan Buffalo Sabres och Pittsburgh Penguins som Sidney Crosby beslutade sig för att stå upp för sin lagkamrat Kris Letang.

Efter att backen tacklats av både Peyton Krebs och Tyson Jost i samma situation valde Penguins superstjärna att stå upp för sin lagkamrat. Crosby gillade inte vad han såg, utan sökte upp Krebs och kastade därefter handskarna.

Crosby takes exception to Letang getting hit and drops the gloves with Krebs! 😤 pic.twitter.com/iqmMhBpZeX