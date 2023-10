ANNONS

En skada under försäsongen har stört Mattias Ekholm.

Nu kommer Edmonton-backen med lugnande besked inför säsongstarten.

– Det känns bra så jag är hoppfull, säger Ekholm till NHL.com/sv.

Efter en skada under försäsongen har det sett ut som att Mattias Ekholm skulle missa sin första säsongsinledning med Edmonton Oilers. Nu har han varit på is för första gången under lagets träningsläger - och blickar mot spel i premiären.

– Allt kan hända och det har gått långsammare än vad jag trott. Jag trodde jag skulle gå för fullt för några veckor sedan och det har jag inte, så det har vi varit medvetna om. Jag kan inte ge ett definitivt besked just nu, men det känns bra så jag är hoppfull, säger Ekholm till NHL.com/sv.

Edmonton ställs mot Vancouver i onsdagens NHL-premiär. En mach som skulle bli Mattias Ekholms 34:e match i tröjan om han kommer till spel. Detta då han trejdades till klubben från Nashville i slutet av februari.

– Han har haft flera bra dagar i rad, så det är väldigt positivt och det trendar åt rätt håll. Det är många saker att ha i beräkning; först och främst måste man lyssna på hur spelaren mår, sen jobbar han tillsammans med den medicinska personalen samt fystränarna i sin plan på att komma tillbaka, säger Oilers tränare Jay Woodcroft.

