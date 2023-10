ANNONS

Adam Brodecki väntade på rätt möjlighet inför den här säsongen – då hörde Växjö av sig.

För hockeysverige.se berättar han om återkomsten till SHL, tiden som klubblös samt kämpiga året i Tjeckien.

– Förra året var tufft mentalt, säger Brodecki.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två år utomlands är Adam Brodecki tillbaka inom svensk ishockey igen.

Tidigare under veckan skrev forwarden nämligen på ett korttidskontrakt med Växjö Lakers och under torsdagskvällen gjorde han sin första match tillbaka i klubben.

Det slutade dock i förlust för Brodecki och Lakers då HV71 vann Smålandsderbyt med 4-1.

– Jag tycker att vi börjar bra. Det känns som att vi spelar i deras zon hela tiden till en början. Sedan får vi några powerplay där jag tycker vi borde gjort det bättre och fått ett mål att gå på men i stället får de ett mål ganska snabbt på sitt andra skott i matchen och får momentum av det, säger Brodecki till hockeysverige.se efteråt och fortsätter:

– Nu har inte jag varit här så länge, men det finns mycket mer att hämta från oss. Vi kan spela med mer attack, hjälpa varandra bättre och visa att man vill ha pucken där ute.

För Adam Brodeckis del var det hans första SHL-match sedan 28 december 2020 och hans första match i Växjötröjan sedan 8 april 2018.

Han fick då 7:09 minuters istid i förlusten och sköt två skott på mål, delade ut en tackling samt var -1.

– Jag tycker att jag har försökt bidra med mycket energi och fart där ute. Sedan vet jag ju om att puckhanteringen och att spela SHL-hockey igen är lite annorlunda jämfört med vad man har spelat senaste två åren. Men jag tror bara att det kommer bli bättre och bättre.

Adam Brodecki senast han spelade för Växjö Lakers, för fem år sedan. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Återkomsten till Växjö: “Allting har gått jättefort”

28-åringen lämnade Malmö 2021 och har därefter tillbringat två år utomlands där han spelade för JYP i Finland (28 poäng på 54 matcher) och Kladno i Tjeckien (20 poäng på 45 matcher).

Är det en omställning att komma in i SHL-spelet igen?

– Ja, både i Finland och Tjeckien så är det ju mindre rinkar. I Tjeckien får man välja vilket mått man vill ha på rinken så vi hade ju NHL-mått på vår rink och det blir ju ett helt annat spel. Men jag har ju ändå spelat i den här ligan i några år så jag vet ju vad det handlar om. Så förhoppningsvis blir det bara bättre och bättre.

I maj stod det klart att Adam Brodecki lämnade tjeckiska Kladno och därefter var forwarden klubblös en längre tid då det alltså dröjde till början av oktober innan en lösning dök upp.

Växjös sportchef Henrik Evertsson hörde av sig till Brodeckis agent och bara några timmar senare hade parterna gjort klart med korttidsavtal.

– Allting har gått jättefort, så jag har inte hunnit tänka så mycket. Men jag känner ju nu när man har varit utomlands och kommer tillbaka till en klubb som Växjö vilket lugn det är och vilken organisation det är. Så jag är bara tacksam för att jag får den här chansen och att jag kan vara med och hjälpa till, säger han och fortsätter:

– Växjö har ju haft enormt mycket skador och sedan har de ett väldigt tajt matchschema här nu med både SHL, CHL och allt. Det var bara att packa ihop väskan och åka.

Under sommaren har Adam Brodecki mestadels tränat på egen hand men under hösten har han varit med på Hockeyettan-klubben Borås träningar för att hålla formen uppe.

– Ja, jag har ju kört is egentligen hela sommaren. Vi har varit ett gäng på 20 personer i Göteborg som har kört ihop. Det var både NHL-spelare, SHL-spelare och spelare som spelar i Europa. Så is har jag haft gott om. Sedan när alla NHL-spelarna stack så var Borås snälla och lät mig och Viktor Svedberg vara med och träna där. Då fick jag vara med och träna med ett lag och det hjälper ju mycket.

Under sin karriär har Adam Brodecki spelat 335 SHL-matcher för klubbar som Brynäs, Växjö, Linköping och Malmö. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Adam Brodecki: “Året i Tjeckien var tufft mentalt”

Förra säsongen spelade han alltså i Rytíři Kladno där självaste Jaromír Jágr är både ägare samt spelare. Brodecki har tidigare berättat för hockeysverige.se om att spela med Jágr.

Men säsongen i Tjeckien var inte optimal och det påverkade beslutet att vara klubblös ett tag och vänta in att rätt möjlighet skulle dyka upp.

– Jag kände väl att året i Tjeckien förra året var tufft mentalt. Det var väldigt annorlunda, en annan kultur och hela den grejen. Laget spelade en annorlunda hockey, allting var på tjeckiska och jag var ensam svensk där så det var en utmaning.

– Jag kände verkligen att i år vill jag inte hoppa på någonting bara för att man får det första bästa. Så jag har valt att vänta lite. Sedan kom den här möjligheten upp och jag tror att det är en bra möjlighet för mig att starta säsongen och även hjälpa Växjö när det krisar med spelare.

Kände du att du ville hem till Sverige efter året i Tjeckien?

– Nej, jag var rätt öppen för det mesta faktiskt. Men det skulle kännas rätt för mig och även passa med familjen. Min tjej trivdes jättebra i Växjö så hon är jätteglad för att komma tillbaka, säger Brodecki med ett skratt.

Du har ändå haft alternativ som du har tackat nej till då för att vänta in något som känns rätt?

– Ja, exakt. Jag har valt att köra på den taktiken i år att vänta lite. Det gick ju ändå okej i Tjeckien när jag fick spela så jag kände ändå att jag kunde vänta ut det lite.

– Nu är jag bara glad över att vara här. Jag får in en massa energi och mår bra.

Adam Brodecki var med och vann SM-guld med Växjö 2018. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

“Skulle absolut vara intresserad av att stanna längre”

Adam Brodeckis avtal med Växjö Lakers är däremot bara skrivit på korttid och det är oklart exakt hur länge han kommer att stanna i klubben där han var med och vann SM-guld 2018.

Kontraktet har nämligen inget utsatt sista datum i nuläget.

– Det är väl lite vecka till vecka. Så vi får väl utvärdera och se om de vill ha kvar mig eller… Jag gör bara mitt bästa här och så får vi se hur länge det blir.

Det är ju lite speciellt med ett korttidskontrakt, vad känner du att du kan komma in och bidra med?

– Först och främst så vill man ju komma in i matchform. Sedan tror jag att jag kommer att våga göra lite mer saker ju längre det går. Allting har ju gått väldigt fort så jag har inte hunnit fundera så mycket heller. Men jag tycker att jag bidrar med en härlig energi och jag är jätteglad att få vara här.

Har du en förhoppning att stanna i Växjö längre eller hur går tankarna framöver?

– Jag trivs ju jättebra här. Skulle den möjligheten komma upp så skulle jag absolut vara intresserad. Men nu är det dag för dag som gäller. Jag försöker bara suga in allt och ha kul, avslutar Adam Brodecki.

