Joel Persson är Växjös lagkapten och en av lagets bästa spelare. Mot HV71 klev stjärnan dock av efter att ha fått en medspelares klubba in under visiret.

– Aj, aj, aj det tar upp mot ögat till, den letar sig under visiret, säger TV4:s expert Sanny Lindström i sändningen.

Det var i den andra perioden som stjärnan fick medspelaren Robert Roséns klubba in under visiret. Växjöbacken föll då ner på isen och tog sig för ansiktet upp mot ögat innan han lämnade banan.

– Aj, aj, aj det tar upp mot ögat till, den letar sig under visiret. Läskigt. Det är det sista de behöver Växjö som har haft skadeproblem i inledningen av säsongen. Joel Persson är deras viktigaste spelare tillsammans med Emil Larmi, säger Sanny Lindström.

Det var i underläge 1-0 som skadan uppstod. Efter att Joel Persson klev av kom också 2-0 till HV71 via Fredrik Forsberg.

Backen kom sedan tillbaka till spel, men matchen slutade 4-1 till HV71.

TV: "Växjö saknar verkligen honom"