Olli Juolevi tog ingen plats i Arizona Coyotes. Nu är det tidigare storlöftet klar för SHL-spel med Timrå.

– Det är kul att vi har kunnat lösa detta med Olli, säger Kimmo Kapanen.

Den finländske backen Olli Juolevi fick chansen att spela sig till ett kontrakt med Arizona Coyotes den här hösten. Förra veckan kom emellertid beskedet att det tidigare storlöftet inte skulle få något kontrakt med NHL-klubben – och nu är 25-åringen klar för spel i SHL.

Via sin hemsida meddelar Timrå att Juolevi skrivit på ett korttidskontrakt.

– Det är kul att vi har kunnat lösa detta med Olli. Vi får in en duktig allaroundback som passar i många olika roller vilket kommer att underlätta för oss under en period med mycket skador på backsidan. Just nu passar det bäst för båda sidorna att vi skriver ett korttidskontrakt, säger Kimmo Kapanen.

Draftades som femte spelare totalt

Juolevi är ett tidigare storlöfte och draftades som femte spelare totalt i NHL-draften 2016. Han draftades då före spelare som Brady Tkachuk (sexa), Clayton Keller (sjua) och Charlie McAvoy (14:e spelare totalt), men till skillnad från dessa spelare har 25-åringen haft svårt att få fotfäste i NHL.

Den gångna säsongen spelade han uteslutande AHL-hockey med San Diego Gulls och säsongen dessförinnan spelade Juolevi 18 NHL-matcher för Florida och Detroit. Totalt har Juolevi samlat på sig 41 matcher i NHL under karriären.

– Det är riktigt roligt att få komma till Timrå IK, jag har hört mycket bra om laget och klubben. Jag ser fram emot att få komma på plats och bidra med det jag kan för att hjälpa laget att vinna matcher, säger Juolevi.

Kontraktet sträcker sig fram tills novemberuppehållet som infaller om en dryg månad.

