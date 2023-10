ANNONS

Hugo Pettersson fick SHL-debutera i HV71:s 4-1-seger mot Växjö i Smålandsderbyt.

Då stod den 18-årige talangen också för en assist direkt i debuten.

– Att komma från lilla Tranås och sedan få flytta hit och nå sitt mål att spela med A-laget… Det är obeskrivligt, säger Pettersson till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 återvände hem till Jönköping efter en riktigt tung bortaturné i Norrland med tre raka förluster mot MoDo, Luleå och Skellefteå.

Då fick HV också ta sin andra trepoängare för säsongen genom att vinna med 4-1 hemma mot Smålandsrivalen Växjö Lakers.

I laget fanns då en 18-årig forwardstalang som gjorde sin första SHL-match i karriären. Hugo Pettersson menar efteråt att det var en kontrollerad seger från HV71.

– Vi fick en liten tuffare start men sedan efter första powerbreaket så sade vi att vi skulle spela lite enklare och få ner pucken djupt bakom deras backar. Spela enklare och mer rakt. Då fick vi lite momentum och kunde få in en puck. Därifrån tycker jag att det rullar på och vi kommer in i det mer och mer. Det kändes ganska kontrollerat hela vägen in sen, säger han till hockeysverige.se.

Du har ju inte varit med i de tidigare matcherna men märktes det att det var ett lag som var revanschsuget och verkligen ville vinna?

– Ja, det kändes i omklädningsrummet redan innan att alla var uppumpade, ville gå ut och köra och verkligen vinna matchen. Det var bara att haka på det och gå ut och köra för mig med. Man fick ju en extra push där när det är första matchen och med publiken och allt sådant. Det var bara kul.

Hugo Pettersson om SHL-debuten: “Obeskrivligt”

Hugo Pettersson är fostrad i Tranås AIF men flyttade till HV71 2020 och gör nu sin fjärde säsong i organisationen. Han har då snabbt börjat bygga upp ett bra rykte för sig där han bland annat har fått spela U18-VM med Småkronorna samt spela landskamper med Juniorkronorna.

Under torsdagskvällen kom alltså SHL-debuten för 18-åringen.

– Det är ju obeskrivligt nästan. Att komma från lilla Tranås där man har spelat alla åldrar från U9 till J18, J20 och sedan få flytta hit och nå sitt mål att spela med A-laget… Det är obeskrivligt.

Hugo Pettersson (#12) firar efter HV71:s 3-0-mål. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Pettersson fick också kröna kvällen med att leta sig in i poängprotokollet. Han fick nämligen en assist för HV:s 3-0-mål där han sköt ett hårt skott som räddades av Växjömålvakten Emil Larmi men returen studsade ut till Bobby Nardella som sköt in pucken i nät.

– Det är alltid kul när det trillar in lite poäng också. Jag är väl kanske inte någon playmaker i grunden men skickar man mycket skott mot mål så händer det ofta bra saker. Det var bara att skicka på mål och hoppas på det bästa.

“Jag har alltid gillat att göra mål”

Nej, det var verkligen ingen "playmaker-assist" men Hugo Pettersson är en målskytt i grunden med ett giftigt skott.

Känner du att skottet är ditt främsta vapen och att du kan använda det här även på SHL-nivå?

– Ja, det är något jag har jobbat på nästan hela livet. Jag har alltid gillat att göra mål och finna mig i de heta ytorna. Vi har otroliga faciliteter här att få utveckla det ännu mer. Det är bara att fortsätta skjuta.

Hugo Pettersson har inlett säsongen riktigt starkt med sex mål och tio poäng på elva matcher i HV:s J20-lag vilket ledde till SHL-debuten där han också stod för assist.

– Jag tycker att jag har haft en bra försäsong och bra sommar. Jag har mestadels varit här i Jönköping men även hemma i Tranås och tränat på egen hand. Det känns att jag har fått lite mer styrka och fart i spelet. Jag har blivit lite mer van vid J20 och lite mer mogen i spelet vilket har hjälpt tycker jag, säger han.

Om 18-åringen fortsätter spela på samma sätt lär han få göra fler SHL-matcher under säsongen.

