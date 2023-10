ANNONS

David Åslin har öst in poäng i Norge de senaste två säsongerna. Nu går den tidigare SHL-forwarden klubblös – och siktar på ett nytt utlandsäventyr.

– Jag är redo att spela på toppnivå, säger Åslin till hockeysverige.se.

Det har varit tyst om David Åslin efter det att han lämnade sin norska klubb, Ringrike, i våras. Men karriären är långt ifrån över för den 34-åriga Rospiggen som tre år i rad vann pris för årets mål i SHL.

Under sin tid i Ringerike producerade Åslin 76 poäng på 71 matcher.

– Jag har personligen haft två bra säsonger i Norge och trivts bra. Under sommaren har jag haft lite öppningar, men valt att vänta eftersom det inte varit hundra för hela familjen. Det är viktigt att den biten ska passa in. Då har jag, som sagt var, valt att vänta och hoppats på att det ska dyka upp något spännande här snart, berättar David Åslin som också berättar att det fanns öppningar för honom att stanna ytterligare en säsong i Ringrike.

– Vi hade en dialog, men jag kände själv att jag ville vidare. Vi kom överens om att det räckte med två säsonger där. Jag vill testa på någonting nytt och då kändes det bra att nu lämna.

Vilken nivå höll ligan i Norge under dina två säsonger där?

– Jag skulle säga att topp fem, Stavanger, Storhamar och så vidare, spelar jämt med lagen i Hockeyallsvenskan. Asker slog Malmö på försäsongen.

– Topplagen är bra, men botten är inte lika bra. Det är ett stort glapp.

David Åslin. Foto: Bildbyrån

“Mest kollat utomlands”

Har du haft dialog med svenska klubbar under sommaren?

– Ska jag vara ärlig har jag mest kollat utomlands. Det är roligt att kunna passa på nu några år innan barnen blir större och ska börja skolan.

– Jag har faktiskt inte haft siktet inställt på Sverige. Det skulle i så fall vara något av Stockholmslagen eftersom jag bor i dom trakterna, men jag har sagt till min agent att jag främst vill utomlands.

Hur har sommaren varit träningsmässigt?

– Jag känner mig i bra form, kört på och är på is varje dag. Jag är redo att spela på toppnivå, vilket också är vad jag strävar efter att få göra. Hoppa in i något lag nu och fortsätta med samma spel som jag visade förra säsongen. Det är min plan.

Tappar man mycket då man inte har något lag att träna med under försäsongen?

– Klart det är svårt. Jag gjorde det här lite grann förra året också. Man måste ha disciplin.

– Jag personligen har inte svårt att hoppa in i ett lag och spela mitt spel direkt. Sedan kanske det tar en liten stund att komma in i matchtempot, men jag tycker att man kommer in i det ganska snabbt ändå.

Ser inte slutet på karriären: “Har power kvar”

Du är 34 år. Har tanken funnits att snart karriären är över?

– Nej, inte så. Kroppen känns bra och jag känner att jag fortfarande kan prestera på en hög nivå. Självklart är jag medveten om att jag inte kommer spela till det att jag är 60 år och att det kommer en tid efter hockeyn också.

– Mitt mindset är inte där ännu. Jag känner mig hel, fräsch och har power kvar.

Vi är i början av oktober, hur stressad känner du över att ännu inte ha klart med något lag?

– Klart jag vill spela och är spelsugen. Det är en ovisshet att gå och vänta på något. Man tänker på när man ska packa och hur snabbt man behöver dra i väg när en klubb väl hör av sig och jag väl bestämt mig.

– Samtidigt vill jag att det ska bli bra både för mig och min familj. Att det finns ett ställe där jag kan prestera, leverera och hjälpa mitt lag direkt, avslutar David Åslin innan han drar ut på en löprunda i skogen.

Senast David Åslin spelade i Sverige var säsongen 2020/21 med Vita Hästen. Foto: Bildbyrån

TV: "Det var en känga mot HV:s ledarstab"