ANNONS

NHL-klubbarna fortsätter att banta sina trupper inför säsongsstarten nästa vecka. Alexander Nylander, Andreas Johnsson och Gustav Olofsson blev under torsdagen uppsatta på waivers.

Alexander Nylander har inte lyckats slå sig in i NHL under försäsongen. Nu står det klart att VM-forwarden skickas ner till AHL, via waivers. Det innebär att någon av de andra 31 NHL-klubbarna kan plocka upp svensken gratis under det kommande dygnet.

Nylander får också sällskap av flera svenskar.

Både Andreas Johnsson och Gustav Olofsson fick gå samma öde till mötes. Nu återstår det att se om någon NHL-klubb väljer att plocka upp svenskarna, som annars får ställa in sig i AHL.

På väg mot fler AHL-matcher

Alexander Nylander hade en stark säsong i AHL förra året och stod där för 50 poäng på 55 matcher och fick även nio NHL-matcher och svarade där för två poäng. I VM gick det tyngre och 25-åringen var i stunder petad och mäktade endast med två assist.

Andreas Johnsson hade en tung fjolårssäsong. Efter att åren innan varit ordinarie i NHL hamnade han snett, och nu är risken att det blir ännu fler matcher i AHL för 28-åringen.

Gustav Olofsson gjorde tre NHL-matcher förra säsongen och har totalt spelat 62 matcher i ligan.

TV: Studio Oddset om HV71:s kräftgång