Det blev en stökig start på matchen mellan Nybro och AIK.

Redan efter drygt sex minuters spel fick William Ignberg Nilsson matchstraff efter en tackling på Jesper Mångs.

– Det här ser inte bra ut, det var en otäck smäll, säger TV4:s kommentator Linus Eklund.

Nybro Vikings är obesegrade i HockeyAllsvenskan inför kvällens match mot AIK där stockholmarna hade åkt ner till Småland i ett försök att bli det första laget att vinna mot nykomlingen.

Det blev då en stökig start på matchen.

Redan efter knappt två minuters spel åkte Nybros forward Maxim Golod ut två minuter för en armbågstackling på Kristoff Kontos.

Drygt fyra minuter senare smällde det igen. AIK:s William Ignberg Nilsson åker upp snabbt mot Nybrobacken Jesper Mångs och delade ut en tackling som tog högt på Mångs.

– Det här ser inte bra ut, det var en otäck smäll. Han kommer ju med riktigt hög fart där, säger kommentatorn Linus Eklund.

“I hög fart med kraften uppåt mot huvudet”

Jesper Mångs var rejält omskakad efteråt och fick hjälpas upp på fötter samt ledas av isen. Samtidigt kom domarna fram till att William Ignberg Nilsson hade spelat färdigt i matchen då han fick ett matchstraff för “checking to the head”. Ignberg Nilsson fick två matchstraff under fjolårets säsong och visades nu ut igen.

TV4:s expertkommentator Mikael Eriksson gav sedan sin syn på situationen.

– Han kommer i ganska hög fart där. Mångs försöker chippa ut pucken och då kommer Ignberg Nilsson med kraften uppåt mot huvudet. Han kommer i en uppåtgående rörelse mot ansiktet. Den tar väldigt illa i ansiktet. Vi får hoppas att det går bra där, säger “Daggen” och fortsätter:

– Sedan tycker jag faktiskt att Mångs måste skydda sig bättre där när han får tacklingen. Men farten och den uppåtgående rörelsen mot huvudet gör att det blir en femma.

Nybro lyckades däremot inte utnyttja sitt långa powerplay utan i stället kunde AIK ta ledningen senare i första perioden. Då stockholmarna fick chansen i powerplay satte nämligen Branden Troock 0-1.

Matchen pågår.

