William Eklund fortsätter att utmana om en plats i San José Sharks.

I nattens träningsmatch stod svensken för en riktigt vacker passning fram till 1-0.

– Det var hans mest kompletta match, säger tränaren David Quinn efter matchen.

En operation försenade säsongsstarten, men nu är William Eklund tillbaka på allvar. Svensken är fortfarande kvar på San Josés träningsläger, och ser nu ut att kunna knipa en plats i laguppställningen.

I nattens match mot Vegas Golden Knights visade svensken också upp sina kvalitéer.

Det var i den andra perioden som talangen snurrade i offensiv zon och visade sina snabba fötter och fina teknik. Efter att ha vänt bort motståndaren bakom mål hittade Eklund en passning bakom ryggen fram till Thomas Bordeleau, som kunde lägga in pucken i ett öppet mål.

– Jag tycker att det här var hans bästa match. Hans mest kompletta match. Han såg verkligen ut som han gjorde förra året, säger David Quinn till Sharks-insidern Sheng Peng.

and this move from William Eklund for the assist gets it's own tweet 🫡 pic.twitter.com/DHQpr2CbCG