Förra säsongen fyndade Djurgården Edvin Hammarlund i Tyresö/Hanviken. Kanske kan Oscar Lundin bli årets fynd från samma klubb? 21-åringen spelar just nu på ett tryoukontrakt - och jagar en permanent plats hos Djurgården.

– Jag har oktober ut. Efter det får vi se, konstaterar han för hockeysverige.se.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Under säsongen 2020/21 lämnade Oscar Lundin Leksand för spel i Hockyettan med Tyresö/Hanviken.

Att det gått bra för honom där råder det inga tvivel om och nu står han med ett tryout-kontrakt hos Djurgårdens IF i sin hand.

– Jag blev såklart spänd när jag fick den här chansen. Jag har sett upp till de här killarna som jag nu fick vara med och träna med. Otroligt kul, spännande, men verkligen en riktig utmaning. berättar Oscar Lundin då hockeysverige.se träffar honom på anrika Johanneshovs Isstadion i södra Stockholm.



Trots allt var det inte en jättestor överraskning för 21-åringen då möjligheten uppstod.

– Jag hade ändå det lite på känn. Djurgården hade lite kontakter ute i Tyresö så jag hoppades efter att jag sett några djurgårdare vara där och titta på några matcher. Det var otroligt kul att få den här chansen.

Stjärntätt juniorlag: “Ett otroligt gäng”

Även om Oscar Lundin varit i Leksand och Tyresö under många år är just Djurgården hans moderklubb.

– När jag kom upp till U14 flyttade jag till Leksand, men det började med hockeyskolan i Farsta. Sedan kom jag till Myren (Mälarhöjdens Idrottsplats) och spelade där med Djurgården.

– Det var en otroligt bra tid. Många bra ledare och jag fick chansen att spela med 00:orna under många år. Många gamla vänner därifrån som jag ser på läktarna här nu, säger Djurgårdsbacken som växte upp i Fruängen ett mycket kort stenkast från Mälarhöjdens Idrottsplats.

Varför valde du att flytta upp till Leksand och inledningsvis spela med deras U14-lag?

– När jag skulle börja sjuan flyttade vi upp. Vi hade en sommarstuga i Rönnäs. Min farmor och farfar bor också där. Dessutom höll jag på Leksand då jag var liten.

– Jag åkte runt med Leksandströja på Djurgårdens hockeyskola, säger Oscar Lundin med ett skratt.

Oscar Lundin på Hovet. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Var farmor och farfar, Birgitta och Arne, hockeytokiga?

– När jag spelar är dom det, men inte haft riktigt samma intresse för hockey själva.

Det U16- och juniorlag Oscar Lundin kom till var lite utöver det vanliga. I laget spelade bland andra Marcus Karlberg, Emil Heineman, Wilde Bröms, Viktor Lodin, Erik Aterius, Axel Bergkvist, Dennis Finn Olsson, Olle Strandell med flera. Senare anslöt även Alexander Lundqvist, Filip Johansson, Nils Åman och så vidare.

– (Skratt) Det var ett otroligt gäng. När jag ser tillbaka på vilka spelare jag varit nära… Kalle Eriksson, Elias Rosén och alla dom också. Som sagt var ett otroligt bra gäng, men framför allt väldigt bra killar.



Vad kom det att betyda för dig som hockeyspelare att få spela och träna med det här gänget?

– Jag kom in i att spela med äldre, större, starkare, tuffare och rejälare killar. Det var en utmaning där också. Det betydde mycket.

Lämnade Leksand för spel i HockeyEttan

– Det var otroligt kul, det också. Vi var ändå ett tajt gäng. Alla var välkomna i den gruppen, vilket det lätt blir där uppe. Alla kan vara med alla.– Jag tog bussen in på morgonen till skolan. Sedan stannade jag kvar där till träningarna på kvällen. Jag var i Leksand hela tiden. På kvällarna, efter att vi hade tränat ett eller två pass, fick jag skjuts hem.

Oscar Lundin hade en bra tid i Leksands J20, men fick ändå aldrig chansen till spel i klubbens A-lag.

– Det var faktiskt lite synd. Jag hade gärna ”dressat” i A-laget också, men jag får ta det en annan gång. J20-tiden var också väldigt bra och vi hade Mikael Karlberg som tränare där en säsong. Christer Olsson var också där.



Under säsongen 2020/21 lämnade Lundin Leksand för att i stället bli utlånad till Tyresö/Hanviken i Hockeyettan.

– Jag hörde av mig till Tyresö där jag kände sportchefen sedan tidigare. J20-serien tog slut i och med coronan. Man stängde ner den helt.

– Då kollade jag om det fanns en möjlighet i Tyresö för en tryout och för att få spela seniorhockey. Det passade perfekt eftersom dom hade tre eller fyra backar bort. Jag började spela mot ”Hudik” borta. Vi var bara fem backar i den matchen. Det var perfekt och ett jättebra upplägg för mig. Sedan dess har det varit otroligt bra där ute.

Oscar Lundin jagar ett kontrakt hos Djurgården. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur upplevde du omställningen att gå från J20 till Hockeyettan?

– Det var en rätt stor omställning. Farten och allt sådant var lika. Kanske lite snabbare i J20 till och med, men lite ”flängigare”. Det är mer uppstyrt i Division 1. I J20 kan det vara lite mer ”Hawaii-hockey”, säger Oscar Lundin som trivdes riktigt bra under sina två och en halv säsong i Tyresö.

– Jag är idag oerhört glad att jag stannat kvar där under åren. Jag har inte velat flytta på mig och det har varit en otroligt bra utveckling där för mig.

– Jag har fått mycket speltid, bra möjligheter, bra tränare och bra förutsättningar runt om. Klubben sköter det verkligen bra och försöker göra det så proffsigt som möjligt där ute, så jag är väldigt glad att jag fått chansen att spela där.

Vad har du utvecklat mest under din tid i Tyresö/Hanviken?

– Mitt mod, tror jag. Att våga göra saker. Spelet med pucken. Att förstapassen sitter där, men även att följa med upp i anfall.

– Jag har alltid varit defensiv, legat rätt och allt sådant, men just att följa med upp i anfallen och att förstapassen sitter är nog det jag utvecklat mest.

Vad ville Djurgården ha av dig när man plockade över dig hit?

– I början ville Djurgården se mig och se vad jag gick för. Efter det har jag fått vara kvar med Djurgården under ”tryouten” och hela slutspelet i våras.

– Jag fick då vänja mig vid deras spel och system, hur dom såg på olika situationer. Bygga på mig och komma in i deras tänk lite mer.

“Jag har oktober ut - efter det får vi se”

Ikväll spelar Oscar Lundin sin fjärde match i HockeyAllsvenskan med Djurgården.

– Det var bra att jag hade tryout förra säsongen så jag fick komma in i gänget på ett bra sätt där.

– Första matcherna har gått bra. Det är lite annat än Division 1 och går lite snabbare. Spelarna är rejälare och man blir straffad hårdare då man gör ett misstag i Hockeyallsvenskan än i Division 1. Det är största skillnaderna.

Oscar Lundin och Daniel Brodin. Foto: Bildbyrån.

Vilka signaler har du fått kring framtiden i Djurgården?

– Just nu är jag kvar här i alla fall. Det är vad jag går på just nu. Jag borrar ner huvudet och kör.



Har Djurgårdsledningen sagt någon tid när tryouten går ut?

– Nej, det har dom inte. Jag har oktober ut. Efter det får vi se.

– Bra möjligheter och förutsättningar för att göra det. Bra lag och ett otroligt bra gäng.– Vi har visat moral i princip alla matcher, att vi kan vända på steken. Det tycker jag är otroligt starkt. Sedan behöver vi bevisa för oss själva att vi kan styra matcher i sextio minuter. Jag tycker att vi har bra förutsättningar för att kunna lyckas, avslutar Oscar Lundin samtidigt som AIK gasar på i full fart på Hovets is bakom oss.