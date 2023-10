ANNONS

Karlskoga har mött idel, på förhand tippade, bottenlag – men ändå tagit noll poäng.

Något som har väckt stor kritik mot laget, som i kväll har en blytung match mot nykomlingen Kalmar.

– Det är för tidigt att sätta en krisstämpel, men som det ser ut nu är det klart att det tänds varningslampor, säger TV4-experten och klubbprofilen Mikael “Daggen” Eriksson till Hockeysverige.se.

Östersund, hemma.

Tingsryd, hemma.

Almtuna, borta.

Tre förluster, noll poäng och 6-12 i målskillnad. Vad som såg ut att ha potential till att bli en smakstart har utvecklats till en mardröm för Karlskoga.

I kväll väntar ännu ett på pappret “enklare” motstånd då man ställs mot nykomlingen Kalmar på bortaplan. Och vid ännu en förlust kan det utvecklas till en riktigt jobbig sits för värmlänningarna.

– Man hade till och med börja med ett drömschema, med de lagen man hade. Nu har det blivit ett mardrömsschema om man skulle förlora i kväll, säger TV4:s Mikael “Daggen” Eriksson och fortsätter:

– Man har ingen förstakedja som leder laget. Det är mer tre tredjelinor och man saknar den offensiva spetsen. Samtidigt måste man ha tålamod med en sådan som Gustaf Thorell som spelat destruktiv hockey i Tjeckien och nu ska producera. Det syns framför allt i powerplay. De bästa spelarna måste vara bättre. Samtidigt tycker jag inte att jag ser det där hårda jobbet som måste vara där, konstaterar BIK Karlskoga-ikonen.

I somras skedde det stora förändringar i både trupp och ledarstab. Dennis Hall värvades in som ny huvudtränare samtidigt som laget gjorde många nyförvärv.

Det känns som att det hårda jobbet brukar vara Karlskogas signum, vad har hänt där?

– Det är upp till varje individ och när man kommer dit måste man förstå vad Karlskogas identitet är. Men man måste också låta det ta lite tid, med ny tränare och många nya spelare.

Viktig match mot Kalmar: “Det är oroväckande hur det har sett ut”

Med tolv insläppta mål på tre matcher har försvarsspelet inte varit något att skriva hem om. Samtidigt har man inte alls fått upp farten i anfallsspelet.

Är det Dennis Hall som har misslyckats med att implementera sin taktik eller vad beror det på?

– Jag tror inte det är något systemfel, om man tittar på hur det har sett ut spelmässigt. Jag ser mer att man går bort sig och släpper till chanser. För tittar man försvarsmässigt ser det rätt bra, ut men det gäller att vinna sina närkamp. Det är oroväckande hur det har sett ut, speciellt med motståndet man har haft.

Foto: Bildbyrån. Albin Eriksson deppar efter ett mål av Östersund.

Nu väntar som sagt Kalmar och sedan möter man succégänget Nybro innan det är dags för Nybro. En vinst sagt viktig match med andra ord.

– Det man har är att det är en jäkligt jämn trupp. Det finns potential men de måste få igång PP och höja arbetsinsatsen. Marcus Hellgren har inte fått hjälpen han ska få, sen kanske inte han har varit tillräckligt bra heller mot vad han behöver vara.

Framåt är det hittills Theodor Pistek som leder laget offensivt med två mål.

"För tidigt för krisstämpel – men klart det tänds varningslampor"

Samtidigt har flera av de tilltänkta toppspelarna inte kommit upp på en förväntad nivå.

Hur är orolig är du just nu?

– Det är tre matcher in och det är för tidigt att sätta en krisstämpel, men som det ser ut nu är det klart att det tänds varningslampor. Det är inte en kris förrän man satt tio-femton matcher. Det är många nya spelare och nytt spel, men jag är orolig för hur det ser ut just nu.

Innan säsongen tippades Karlskoga som ett lag som utmanar bakom de bästa lagen. Precis som man brukar göra år ut och år in.

Men tre raka förluster har fått många att revidera sina förväntningar på det här lagbygget. Kan det rentav handla om att undvika en bottenstrid i år?

– Förväntningarna var att man skulle få in mer fart i spelet med Dennis Hall. Men man har höga förhoppningar på den här säsongen. Truppen såg bra ut med många etablerade spelare. Man har fått in många duktiga spelare från Hockeyallsvenskan.

Bland de meriterade nyförvärven hittar vi Jesper Norbäck, Albert Lyckåsen, Gustaf Thorell och Rikard Olsén. Spelare som hittills inte har kommit upp till förväntad nivå.

– Det är därför man är lite orolig för man trodde det skulle se bra ut.

