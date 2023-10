ANNONS

Derek Stepan avslutar sin ishockeykarriär.

Den tidigare toppcentern lägger skridskorna på hyllan efter 890 matcher i NHL.

Efter att ha släppts av Carolina Hurricanes i somras har Derek Stepan gått klubblös – men nu står det klart att han har spelat sin sista hockeymatch.

33-åringen meddelar nämligen via spelarfacket NHLPA att han lägger skridskorna på hyllan och avslutar sin hockeykarriär.

– Efter 13 år i NHL har jag bestämt mig för att avsluta karriären. Jag vill tacka min familj och mina vänner för att de alltid har stöttat mig och tillåtit mig att leva min dröm. Jag vill också tacka de fyra klubbar som jag hade privilegiet att spela för och mina lagkamrater för att jag fick vara en del av familjen. Till slut vill jag också tacka fansen, det har varit en ära att spela framför er. Jag är för evigt tacksam för allt hockey gett mig och jag ser fram emot nästa kapitel, säger Stepan i ett uttalande.

Tidigare har det rapporterats att Stepan får jobb inom Minnesota Wild då hans karriär är över – men det har inte bekräftats ännu.

Blev en toppcenter i New York Rangers

Derek Stepan draftades i andrarundan som 51:a spelare av New York Rangers 2008. Han slog sig sedan in i NHL 2010 och gjorde avtryck direkt genom att skjuta ett hattrick i sin NHL-debut med Rangers.

Amerikanen utvecklades sedan till en toppcenter för New York Rangers och han gjorde över 50 poäng under sex säsonger i NHL. Hans bästa säsong, sett till poängsnitt, kom under lockoutåret 2013/14 då han gjorde 44 poäng på 48 matcher och vann Rangers interna poängliga. Hans snitt på 0,92 poäng per match den säsongen hade gett 75 poäng under en normal säsong med 82 matcher.

Totalt kom Stepan att spela 890 NHL-matcher för New York Rangers, Arizona Coyotes, Ottawa Senators och Carolina Hurricanes. Han gjorde då totalt 515 poäng vilket är nionde bäst av spelarna som valdes i NHL-draften 2008. Under sin karriär vann Derek Stepan också JVM-guld med USA 2010 där han tog hem JVM:s poängliga med 15 poäng på sju matcher. Under sin karriär spelade han även OS, VM och World Cup för USA.

