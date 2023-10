ANNONS

Förhoppningen var att Skellefteå skulle få tillbaka Elias Salomonsson efter träningslägret med Winnipeg Jets. I stället har talangen skickats till AHL. I slutet av veckan får Skellefteå besked om 18-åringen återvänder eller inte.

– Vi kommer att behöva vänta några dagar på besked, säger general managern Erik Forssell till Norran.

Elias Salomonsson har spenderat en dryg månad i Kanada för att delta på Winnipeg Jets träningsläger inför den stundande NHL-säsongen. 19-åringen har därmed missat inledningen av SHL-säsongen med Skellefteå – och i skrivande stund är det inte helt spikat att det blir en återkomst till Västerbotten för backtalangen.

Under gårdagen skickades Salomonsson ned till AHL av NHL-klubben, som har rätt att behålla honom i Nordamerika denna säsong trots det nya NHL-avtalet som SHL-tecknade förra året. Detta då spelare som är under 24 år och inte tar plats i NHL-klubben bara behöver skickas tillbaka till sin svenska klubb under det första året av NHL-kontraktet.

Salomonsson tecknade sitt NHL-kontrakt med Winnipeg förra sommaren.

– Det gäller bara under vissa förutsättningar och i det här fallet är det Winnipeg som har rätt att ta beslut, säger Erik Forssell till Norran.

“Kommer att behöva vänta”

Nu väntar några dagar av ovisshet för Skellefteå och Forssell. I slutet av veckan väntas general managern ha fått ett besked.

– Vi kommer att behöva vänta några dagar på besked från Winnipeg Jets, som äger Elias rättigheter, säger Forssell.

19-åringen själv har tidigare berättat att han varit inställd på spel i SHL, om han inte skulle ta en plats i Jets.

– Det är klart att det är lite tråkigt att missa början av SHL-säsongen, men det ska bli spännande att åka dit och sedan får vi se vad som händer. Planen är att spela här sen. AIK och Winnipeg har en bra dialog, sade Salomonsson till Folkbladet i augusti.

