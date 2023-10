ANNONS

En dryg vecka återstår inför NHL-premiären. Då verkar Jesper Bratt ha varvat upp. I natt stod stjärnsvensken för ett hattrick när New Jersey Devils vände och vann med 6–5 mot New York Islanders.

New Jersey Devils var tidigt illa ute i nattens försäsongsmatch mot New York Islanders efter att bortalaget gått upp till en tidig 2–0-ledning, men Devils skulle till slut gå segrande ur den målrika bataljen i Prudential Center.

Detta till stor del tack vare Jesper Bratt.

Den svenske New Jersey-stjärnan slog till med ett hattrick samt en assist när Devils vände underläge till en 6–5-seger inför hemmapubliken. Bratt öppnade sitt målskytte med sitt 2–2-mål i powerplay tidigt i den andra perioden och ordnade kort därefter även 3–2-målet. I den tredje perioden satte stjärnsvensken sedan det matchavgörande 6–4-målet – och dessförinnan hade han även spelat fram Jack Hughes till dennes 5–3-mål.

Den 25-årige stockholmaren har vuxit ut till en stjärna i New Jersey de senaste åren och har de senaste två säsongerna producerat 73 poäng på 76 respektive 82 matcher.

Pierre Engvall noterades för ett mål och en assist för Islanders i matchen, medan Sebastian Aho stod för en assist.

TRÄNINGSMATCH

New Jersey Devils – New York Islanders 6–5 (1–2, 4–1, 1–2)

New Jersey: Jesper Bratt (3), John Marino (2), Jack Hughes.

New York: Mathew Barzal (2), Brock Nelson, Pierre Engvall, Anders Lee.