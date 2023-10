ANNONS

Jacob Larsson gallras bort från Ottawa Senators träningsläger. Under natten till tisdag, svensk tid, meddelade NHL-klubben att svenskbacken placerats på waivers.

Flera svenskar går en oviss NHL-framtid till mötes just nu. Under gårdagskvällen stod det klart att både Lucas Carlsson och Rasmus Asplund placerats på waivers av Florida Panthers – och under natten till tisdag, svensk tid, meddelade Ottawa Senators att lagets svenske back Jacob Larsson placerats på waivers.

Larsson har tillsammans med Jacob Bernard-Docker, Matthew Highmore och Jegor Sokolov satts upp på waivers av Ottawa i syfte att skicka skicka spelarna till farmarlaget Belleville Senators, meddelar Senators via ett av sina konton på X.

Skrev nytt kontrakt i somras

Den 26-årige backen skrev på ett nytt ettårskontrakt med Ottawa i somras med en lönetaksträff på 775 000 dollar. Avtalet ger honom även en bra AHL-lön, då han har en årslön på 325 000 dollar i farmarligan, enligt CapFriendly.

Larsson spelade sju NHL-matcher med Ottawa Senators förra säsongen. I AHL blev det 55 matcher med Belleville, där han producerade 17 poäng (4+13).

