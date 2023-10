ANNONS

Under helgen förvärrades Leksands back-kris ytterligare med en avstängning.

Nu tvingas man agera. Klubben kallar hem Lucas Lagerberg från lånet i Hockeyallsvenskan.

– Det skall bli väldig kul att få se honom hos oss, säger sportchefen Thomas Johansson på klubbens hemsida.

Med Matt Caito fortsatt borta och gårdagens besked om att backstjärnan Anton Lindholm stängs av i fem matcher blir tomrummen i Leksands försvar tydligare och tydligare.

Nu tvingas klubben agera föra att täppa till.

– Lucas har startat säsongen bra i Tingsryd och det skall bli väldig kul att få se honom hos oss. Han är en spelare som vi tror mycket på in i framtiden och i en gemensam dialog med Tingsryd som också varit väldigt positiva till att Lucas är med oss denna vecka så är den en bra lösning för alla, säger sportchefen Thomas Johansson på klubbens hemsida.

Det blir alltså 19-årige Lucas Lagerberg som blir lösningen genom att komma tillbaka från sitt lån till Hockeyallsvenskan.

Lucas Lagerberg spelade en SHL-match förra säsongen och producerade över en poäng per match under hela grundserien med J20-laget. Under lånet i Tingsryd har han stått för en assist på tre matcher.

Nu kommer han ansluta till Leksand inför matchen mot MoDo på tisdag innan det blir dags för match med Tingsryd på fredag. Till lördagens SHL-match ska han sedan vara redo för spel i den vitblåa tröjan.

