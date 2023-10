ANNONS

Alexander Holtz lever upp till sina ord under försäsongen.

I natt slog 21-årige svensken till igen - i New Jersey Devils topplina.

– Jag vill visa att de gjorde ett litet misstag.

För hockeysverige.se berättade Alexander Holtz i somras om hur han i fjol petades och till slut bad om att bli nedskickad till AHL för att få spela och hitta rytm - och hur han hungrade efter revansch.

– Nu vill jag visa att de gjorde ett litet misstag och att jag kan bidra mer om jag verkligen får chansen att visa vad jag kan göra, sa han då.

Chansen har den tidigare Djurgårdsspelaren verkligen fått - och tagit. I natt tog Holtz återigen plats i en toppkedja tillsammans med schweizarna Timo Meier och Nico Hischier och hittade nätet för andra gången på fyra försäsongsmatcher

Talangen som har haft det tufft med att ta en plats i NHL stod för ett ledningsmål i nattens 3–2-övertidsvinst mot Philadelphia Flyers. Denna gång kom fullträffen efter att 21-åringen tagit sig först in på den farliga ytan och lyft in 2–1 till sitt New Jersey Devils.

