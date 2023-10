Storebror Holtz - 27 år och sportchef: "Kan gå hur långt som helst"

"Jag har så många drömmar och idéer så att jag knappt vet vad jag vill göra"

TUMBA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan i ung ålder stod David Holtz på isen med pipan i handen.

Medan lillebror, Alexander Holtz utvecklats till en av Sveriges största talanger har David gjort sin egen resa. En resa som nu tagit honom hela vägen från tränare i brorsans lag, med pappa Magnus till en roll som sportchef i Nacka hockey - vid 27-års ålder.

– Framförallt har det varit vår pappa som varit min stora tränar-idol. Det var vi som jobbade tillsammans först. Det gick från att vi basade över brorsans lag till att sedan bli externa tränare. Mycket av min gymnasietid spenderades med att gå direkt till ishallen. Det var de tidiga åren, mycket ideellt, mycket tid, men det var otroligt kul och lärorikt, berättar David Holtz och fortsätter:

– Där någonstans fastnade jag för det. Jag fastande för att utveckla och utbilda barn och ungdomar. Hade jag inte gjort det inom hockeyn hade det kanske blivit en annan idrott. Hockeyn är väldigt kul, men för mig handlar det framförallt om att utveckla och lära ut rätt värderingar.

När hockeysverige.se träffar David under idrottslägret Sports Heart i Tumba är det några få månader efter Nacka Hockeys besked att den tidigare U16-tränaren skulle kliva in i rollen som sportchef.

– Det är kul. Nu har jag gått och väntat på det ett tag. Jag har haft en nära relation till Magnus Ramström som tidigare var sportchef, så det är inte som att det kom från ingenstans. Vi har pratat om det här i några år och i nu när chansen kom så kändes det som att det var dags.

Efter flera år som ungdomstränare, både för Uppland i TV-pucken och i Nackas U16 tar han nu det stora steget in i denna roll. Det har däremot inte alltid varit planen.

– Jag var iväg ett år, började plugga juridik i Uppsala och var tränare i Almtuna samtidigt. Där någonstans insåg jag att jag satt på föreläsningarna och tittade på fysövningar och ritade på powerplay-varianter istället. Då bestämde jag mig för att göra allt för att få chansen att jobba nästintill heltid med ishockey, och det har jag lyckats med sedan dess.

Hyllas av lillebror Alexander: “Underskattad”

David Holtz kom tillbaka till Nacka och hittade på nya idéer för att utveckla unga hockeyspelare. Han blev en uppskattad ledare och underskattad enligt sin egna brorsa, Alexander, som själv tagit sig hela vägen till NHL-drömmen i Nordamerika.

– Det är kul. Han är väldigt bra, underskattad. Det är många som känner till honom, men han är riktigt bra. Jag säger inte bara det för att det är min storebror. Han är en riktigt bra tränare och bra med barn. Jag brukar träna med honom själv. Det är en tränare som jag verkligen gillar. Det är skitkul att kunna göra det vi båda älskar tillsammans, säger Alexander Holtz till hockeysverige.se under Sports Heart i Tumba.

Känns det overkligt att han nu är sportchef för Nacka?

– Jag tycker att det är riktigt coolt. Nacka är min moderklubb, där jag har vuxit upp och spenderat hela min ungdomstid. Att ha min storebror där som sportchef är mäktigt. Det känns som att hela vår familj har en kärlek till Nacka som klubb. Det är stort och sjukt coolt.

Alexander Holtz. Foto: Simon Eld.

För David har det hela intre riktigt landat än på samma sätt.

– Det är när man pratar med folk utanför Nacka som jag inser att det är större än jag själv tycker att vara sportchef för Nacka hockey. Det är en ändå en klubb som “kom till Sverige innan bananerna”, som vår marknadsgubbe alltid brukar prata om. Det är en anrik förening och jag ska göra mitt bästa. Jag är jättestolt över att jag får chansen. Med det sagt så är det inget jag känner ”wow” över. Jag ska gå till hallen och varje dag försöka göra det lite bättre än dagen innan. Det är målet.

Det kommer däremot att bli en ny utmaning där han tar ett kliv bort från isen och upp i stolen som sportchef för en klubb som under flera år varit uppe i toppen av division två och även nosat upp mot HockeyEttan.

– Tyvärr är det lite så att för varje steg uppåt så går man lite längre från isen. Man kommer längre ifrån barnen och hamnar i möten med andra vuxna. Ibland saknar jag att hålla i en övning på det sättet. Nu är det första året på sju säsonger som jag inte ska ha ett lag och det kommer vara speciellt. Jag saknar det redan, säger David.

Är det en stor omställning?

– Ja, det känner jag. Det är en jättestor omställning. Jag har varit en del av tränarna och varit på samma plan, nu är jag över och förväntas vara ytterst ansvarig för resultaten. Högre upp i åldrarna har vi en ganska stark historia som elitförening, så vi måste svara. Det är klart, det är en annan relation nu till de man jobbar med, men jag tycker att det har fungerat bra.

Vad lockade mest med utmaningen?

– Jag vet inte riktigt. Dels är det att jag har en vision med Nacka. Jag tror att vi kan skapa någonting, då menar jag inom de närmsta fem åren med att fortsätta vara framgångsrika på juniorsidan, men även att vi ska ta kliv med vårt A-lag. Nacka växer otroligt och det finns många människor. Med bättre förutsättningar och en hall där man inte behöver ha dubbla jackor på sig så tror jag vi hade kunnat få lite folk på matcherna också. Det är ambitionen.

“Vill han så kommer han kunna gå hur långt som helst”

Men vad händer sen? Lyckas David med visionen i Nacka (mer om det nedan) och tar klubben till nya höjder, vad händer då med den unge sportchefen?

Han menar att det ännu inte finns ett tydligt långsiktigt mål. Drömmar finns det däremot en hel drös av.

– Jag har så många drömmar och idéer så att jag knappt vet vad jag vill göra. Ena dagen drömmer jag om att vara på bänken i ett landslag eller i NHL, ibland trivs jag jättebra i den roll jag har nu där jag coachar tränare och jobbar mer med den delen, och ibland vill jag använda mig av YouTube för att lära barn vad jag tycker är rätt inom hockeyn.

– Jag känner att jag fortfarande har några år där jag kan fortsätta göra mig själv mångsidig innan jag börjar nischa mig. I slutändan vill jag vinna, men det går att göra på fler sätt än bara med resultat. Vi har till exempel vunnit de senaste åren genom att få bra svar på trivselrapporter, det är sådana saker som driver mig, att bedriva en bra verksamhet, säger David och tar en liten paus.

– Men… att få spela inför 2000 i Hockeyallsvenskan med Nacka hockey hade varit extremt coolt att få vara med om.

Lillebror, Alexander Holtz tror definitivt att det kan bli en framgångsrik tränare eller sportchef i familjen i framtiden.

– Ja, jag tror att det kommer bli det. Han är riktigt bra, riktigt smart. Vill han det så kommer han kunna gå hur långt som helst. Han är bra med människor och en bra hockeytränare, det kommer man väldigt långt på, säger Alexander.

Utmaningen i talangfabriken: “Den största vi har"

Nacka är en klubb som främst kopplas ihop med talangutveckling. Under senare år har exempelvis spelare som Philip Holm (nu i Örebro och SHL), Claes Endre (nu i Södertälje), Anton Holm (tidigare i AIK) och Fredrik Schlyter (nu i Djurgården) tagit sig fram genom Nacka upp mot högre höjder.

Förra säsongen var J20-laget inte långt ifrån att ta steget upp i högsta serien, J20 Nationell medan J18-laget för sjätte året i rad kunde gå vidare till motsvarigheten där för att möta de absolut bästa i årskullen.

Ändå försvinner många bort från klubben när de kommer upp i åldrarna, för att utvecklas vidare.

– Jag tror att det är ett roligt problem som vi kommer ha. Vi kommer, som det ser ut nu, fortfarande tappa spelare till hockeygymnasium. Det finns otroligt många föreningar som har mycket bättre förutsättningar än oss, men det är klart att vi drömmer om att A-laget ska ta klivet upp i HockeyEttan och att J20-laget ska spela i Nationell, säger David och fortsätter:

– Det är absolut den största utmaningen som vi har, att J20 ska bli en förlängd arm på det vi bygger upp i J18. Vi tycker att vi har den träningskulturen, men just nu finns det ett seriesystem där våra spelare går från att spela väldigt stora matcher i J18 till en serie med J20 där tre, fyra lag krigar i toppen. Där behöver det ske något. Just nu kompletterar det med att vi spelar med ett ganska ungt A-lag. I år har vi fyra, fem spelare som tar klivet från J20 till A-laget. Jag hoppas det sänder en signal till de yngre i år, att chansen finns att gå via Hockeytvåan, eller förhoppningsvis Hockeyettan från nästa år.

Fredrik Schlyter jublar efter sitt första mål i Djurgården - i derbyt mot AIK. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

David lyfter en sådan som Fredrik Schlyter som gick hela vägen från Nackas U16 upp till A-laget innan han till slut imponerade så pass i HockeyEttan att han nu har ett kontrakt med Djurgården.

– Vi hoppas att vi får några spelare som går hela vägen, J18, J20, A-lag. Vi har sett några spelare som gjort det, exempelvis Fredrik Schlyter. Det är en sådan spelare som var otroligt duktig när han kom till oss på hockeygymnasiet, men framförallt har han gjort jobbet och fått den där extra tiden. Det är det vi hoppas kunna erbjuda.

– Det finns vissa som är så duktiga så att de kan spela i SHL med seniorerna när de är 18, men det är inte de flesta. Just nu sjunker snittåldern i J20 för varje år. Vi vill hitta ett sätt för de här spelarna att växa klart och verkligen bli vad man blir innan man känner att det är kört. Det finns resor som visar att det absolut inte är kört, avslutar David Holtz.

