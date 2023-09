Liam Öhgren reste över till USA för vidare undersökning för sin överkroppsskada.

Nu kommer positivt besked för talangen – han slipper operation och kan gå på is när han återvänder till Färjestad, meddelar Minnesotas GM Bill Guerin.

I början av veckan meddelade Färjestad att Liam Öhgren skulle resa över till USA då Minnesota Wild ville göra sina egna undersökningar på talangens skada.

Nu är 19-åringen på väg hem till FBK igen.

Minnesotas general manager Bill Guerin berättar nämligen för The Athletic att det har fastställts att Öhgren inte behöver opereras för sin överkroppsskada och att han kommer kunna gå på is och träna igen när han återvänder till Sverige.

Bill Guerin tells @JoeSmithNHL and me that the #mnwild received positive news about Liam Ohgren today. He doesn’t need surgery on his upper body injury and can begin skating when he returns to his SHL team, Farjestad