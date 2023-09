ANNONS

Niclas Bergfors hade en lång och framgångsrik ishockeykarriär.

Men karriären avslutades i moll efter att han varit med när Djurgården åkte ut ur SHL.

– Det var jättetufft, fruktansvärt, säger Bergfors till hockeysverige.se.

Inför Niclas Bergfors sista säsong i Djurgården plockade sportchefen, Joakim Eriksson, in erfarne amerikanska coachen, Barry Smith.

– När jag varit där några år och haft en kontinuitet med samma tränarteam och många spelare som varit kvar blev det en omställning där halva laget var nytt och tre nya tränare. Framför allt med en tränare som var från USA. Jag kände att det kunde gå bra, men också att det kunde gå åt andra hållet. Som spelare var alla drivna och pushade varandra till att verkligen tro på det.

– Vi hittade inte mönstret i systemet, hur vi skulle spela och en trygghet i det. Ganska tidigt, runt tio matcher in i grundserien, var alla övertygade om att vi kände oss rätt vilsna.

Niclas Bergfors (vänster) deppar efter att Djurgården åkt ut ur SHL. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Niclas Bergfors: “Det var jättetufft”

– Om jag ska vara helt ärlig tror jag att det var hans hockey. Det blev ganska rörigt från systemet.– Barry var ganska öppen, ingen diktator och en väldigt trevlig prick. Han körde sin grej, men det visade sig inte fungera.

Blev det någon skillnad då Joakim Fagervall kom in?

– Vi hade inte skapat någon riktig spelargruppskärna som kunde driva på det här tillräckligt bra.

– Det blev en kombination med inte riktigt 100 procent från vare sig tränarna eller spelarna. Hamnar du snett är det svårt att vända på det.



Hur mådde du personligen då du varit med om att spela Djurgården ur SHL?

– Det var jättetufft, säger Niclas Bergfors som tystnar en kort stund innan han fortsätter:

– Fruktansvärt. Det enda positiva var att säsongen var slut. Från egentligen en bit in i oktober och vi var i botten kändes det som vi hade kniven mot strupen varje vecka. Det var skador och mycket som hände under resan.

– Kvalserien är inte rolig att hamna i. Vi hade en liten push innan, men jag tror att vi ”krämade” ut för mycket innan kvalmötet med Timrå. Timrå körde över oss och det var tufft.

