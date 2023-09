– Det är inte en fråga för mig utan den får du ställa till coacherna. 

ANNONS

Marek Hrivík har inlett säsongen bra i Leksand men samtidigt har laget endast två vinster på de fem inledande matcherna.

För hockeysverige.se ger Leksandsstjärnan sin syn på säsongsstarten i SHL.

– Det kommer nog vända snart, säger Hrivík.

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Det fanns tvivlare inför säsongen angående vad Leksands slovak, Marek Hrivík, skulle ha kapacitet att prestera den här säsongen. Efter fem spelade matcher är det bara att konstatera att han håller absolut högsta klass i ligan, Tre mål och totalt fyra poäng så här långt, men i gårdagens match mot Skellefteå lämnade han isen poänglös. En match som vanns av Skellefteå med 2-1.

– Vi gjorde en del misstag och det kostade oss ett par mål. Jag tycker ändå att det var en bra match och vi spelade bra, säger Marek Hrivík till hockeysverige.se efter matchen.

Marek Hrivík visar att han är en spelare att räkna med för Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Slovakiska landslagsspelaren är i övrigt ganska tillfreds med sin inledning av säsongen.– Jag tycker att säsongen varit ganska okej så här långt. I senaste matcherna har jag haft många målchanser, men pucken vill inte in för mig just nu, men det kommer nog vända snart.– Det speciella är gruppen, folket runt laget och fansen, vilket var anledningen till att jag ville komma tillbaka och göra något bra tillsammans med den här organisationen.– Ja, på så vis är det annorlunda. När väl säsongen startar blir det ändå inte mycket tid över för att göra andra saker.– Vi reser mycket och försöker vila mellan träningarna och matcherna. Så ser det ut under hela säsongen.– Nej, nej nej… (skratt) Alla är så bra på engelska här så jag har inte lärt mig svenska ännu.

Marek Hrivík: “Har inte spelat mycket med honom senaste åren”

Till och från under säsongen har Marek Hrivík spelat i samma kedja som återvändaren, Max Véronneau, något slovaken uppskattar.

– Vi spelade även tillsammans i tredje perioden idag. Att spela med en spelare av hans kaliber är alltid kul.



Kan du sakna att inte spela mer med Peter Cehlárik mer än vad du gjort så här långt den här säsongen?

– Det är inte en fråga för mig utan den får du ställa till coacherna.



Ni båda har ändå haft en bra kemi då ni spelade tillsammans tidigare.

– Vi hade en bra säsong för några år sedan tillsammans med (Carter) Camper, men jag har inte spelat mycket med Peter senaste åren. Vi spelade inte heller tillsammans senaste VM.



Hur ser du på er start som lag den här säsongen?

– Vi hade en lite svagare start, men har sedan kommit upp. Uppriktigt sagt har vi vunnit två av tre senaste matcherna. Alla i laget går 100 procent på match, träning och har rätt inställning. Det gäller nu att hålla i det hela säsongen.



Om Leksand ska gå långt i play off den här säsongen, vad måste bli bättre i ert spel då?

– Idag var ett bra exempel på vad som krävs. Vi gjorde en bra match men, som jag sa, men ett par misstag kostade oss matchen. Samtidigt är det svårt att vinna när man inte gör mål. Ett mål räcker inte. Där måste vi bli bättre.



Vad är ditt och Leksands mål den här säsongen?

– Topp sex skulle vara bra så vi kommer in i playoff. Väl där vet man aldrig vad som kan hände, avslutar Marek Hrivík med ett leende trots den tuffa förlusten.

TV: Örebro Hockey – säsongens tidiga utropstecken