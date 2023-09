Försäsongsmatchen ställs in – efter översvämmningen

ANNONS

New York Rangers och New York Islanders skulle mötts under fredagskvällen i en försäsongsmatchen. Nu kommer beskedet att mötet ställs in efter översvämningen som har drabbat Brooklyn.

Under dagen har det kablats ut bilder på ett vattendränkt Brooklyn, New York. Statsdelen har på vissa ställen haft en vattenyta flera meter över normal nivå, något som har påverkat infrastrukturen.

Nu kommer också beskedet att även NHL-lagen i staden påverkas. Islanders och Rangers skulle ha mötts i Belmont Park under kvällningen, men nu meddelar Islanders att mötet inte blir av till följd av översvämningen.

Staten New York har även utlyst nödläge.

Klubbarna hoppas kunna flytta matchen till i morgon, lördag.

