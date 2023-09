Connor Bedard har presenterat sig för sin nya publik.

I natt stod supertalangen för dubbla assist i Chicagos 2-1-vinst i försäsongsmatchen mot St. Louis Blues.

– Jag tycker personligen inte att jag spelade jättebra, säger Bedard.

– Han gjorde en otrolig passning till segermålet, säger tränaren Luke Richardson.

“The Connor Bedard Show” har börjat i Chicago.

Under torsdagsnatten gjorde Bedard sin första match för Blackhawks på försäsongen och han presenterade sig då direkt för sin nya hemmapublik.

Chicago vann med 2-1 mot St. Louis Blues och även om draftettan inte gjorde något mål så briljerade han ändå. Connor Bedard spelade nämligen fram till båda målen i matchen.

– Jag tycker personligen inte att jag spelade jättebra. Det känns bra att vinna även om det bara är försäsong. Det finns inget bättre än att vinna. Jag hittade rätt i systemet och kände mig bekväm i defensiven. Samtidigt känner jag att jag kan spela mycket bättre, säger Bedard enligt nhl.com efteråt.

Connor Bedard highlight package from his NHL preseason opener. Special player. #Blackhawks pic.twitter.com/5HnOvkmQRL

Supertalangen hade flera höjdpunkter i matchen och visade direkt sin klubbteknik genom att dribbla sig genom motståndet. Han noterades för fem skott på mål samt två assist på 21:20 minuters istid i debuten.

Hans främsta insats kom i förlängningen då 18-åringen spelade fram till Andreas Athanasiou som kom fri och kunde lägga in segermålet.

Bedard hyllas efteråt av Chicagos tränare Luke Richardson.

– Jag tycker att han var bra men jag tror att han väldigt gärna hade gjort mål. Det fanns flera tillfällen då jag tycker att han gjorde allt för att jaga ett mål men samtidigt så läser han spelet väldigt bra. Han gjorde en otrolig passning till segermålet, säger Richardson och fortsätter:

– Vi såg mycket av det han är bra på, han är bekväm med pucken och gillar att åka in i tuffa lägen. Han kommer inte ha något problem att spela med och mot större och starkare spelare i den här ligan. Han har speciella kvalitéer som gör att att han kan göra exakt vad som krävs i varje situation.

THE OT GOAL FOR YOUR VIEWING PLEASURE pic.twitter.com/DTVtvyQjve