Den tidigare draftfemman Olli Juolevi lyckades inte spela till sig ett kontrakt med Arizona Coyotes.

Den 25-årige finländaren släpps av NHL-klubben efter ett misslyckat provspel och han är nu tillgänglig på marknaden.

Arizona Coyotes plockade in ett stort antal provspelare till sitt träningsläger men det stod tidigt klart att inte alla skulle kunna spela till sig ett kontrakt hos NHL-klubben.

Nu har “Yotes” börjat gallra bort ett antal provspelare och det stora namnet som då får lämna efter misslyckat provspel är finske backen Olli Juolevi.

Olli Juolevi draftades som femma av Vancouver Canucks 2016 efter att ha varit en av de allra bästa spelarna när Finland vann JVM-guld samma år. 25-åringen har dock haft det svårt i sin utveckling sedan draften då han endast har gjort 41 NHL-matcher för Vancouver Canucks, Florida Panthers och Detroit Red Wings. Den senaste säsongen spelade Juolevi i Anaheim Ducks farmarlag där han gjorde 14 poäng på 38 matcher i AHL.

Nu är finländaren alltså tillgänglig på marknaden efter att inte ha fått ett NHL-kontrakt med Arizona Coyotes.

The Coyotes announced today that the following players have been released from their PTO agreements:

•Olli Juolevi (PTO)

•Austin Strand (PTO)

•Ryan Dzingel (PTO)

•Patrick Harper (PTO)