Patrick Kane är fortfarande utan klubb inför den nya säsongen då han rehabiliterar sig efter en omfattande höftoperation.

Då uppger TSN:s Darren Dreger att en lösning ser ut att dröja för stjärnan.

– Jag tror inte att Kane är i en situation att han kan börja intervjua lag än utan det blir nog inte förrän i slutet av oktober, säger Dreger i Insider Trading.

Efter den förra säsongen genomgick Patrick Kane en stor höftoperation, en liknande operation som Nicklas Bäckström gjorde för något år sedan. Det gör att Kane fortfarande inte är redo inför den kommande säsongen där han är free agent.

Det har länge varit spekulationer om var Kane ska spela den kommande NHL-säsongen. Bland annat har klubbar som Colorado Avalanche, Dallas Stars, New York Islanders och Buffalo Sabres uppges visa intresse för stjärnforwarden.

Patrick Kane har dock ännu inte skrivit på för en klubb då han fortsatt jobbar på att komma tillbaka från sin skada.

– Han jobbar hårt både på och utanför isen till följd av höftoperationen han nyligen gjorde. Jag vet att Kane att har fått förfrågningar från flera lag som visar intresse och vill veta mer om hans medicinska status. Men jag tror inte att Kane är i en situation att han kan börja intervjua lag än utan det blir nog inte förrän i slutet av oktober, säger TSN:s Darren Dreger.

“Finns inte jättemycket lagen kan göra”

I Insider Trading fortsätter sedan Chris Johnston med att förklara varför det kan bli svårt för Patrick Kane att skriva på för en klubb mitt under säsongens gång.

– Han kommer med andra ord inte att skriva på ett kontrakt med något lag förrän en bit in i den nya säsongen och det gör att han är i en lite svår sits. Många förväntade topplag, eller lag som skulle vilja sajna Kane, ligger väldigt tajt mot lönetaket eller har spelare på långtidsskadelistan. Det är cirka två tredjedelar av lagen i ligan som kommer ligga tätt mot lönetaket och under säsongen finns det inte jättemycket de lagen kan göra för att skapa löneutrymme för att eventuellt ge plats åt Kane. En öppning kan dyka upp om något lag får en skada här i oktober men annars kanske Kane får sikta in sig på något av lagen som har lönetaksutrymme just nu, säger insidern Johnston.

I fjol lämnade Patrick Kane Chicago Blackhawks efter 16 säsonger i klubben. Han flyttade då till New York Rangers där han avslutade säsongen. Totalt gjorde han 57 poäng på 73 matcher förra säsongen, klart sämre än vad han presterade säsongen 2021/22 då han gjorde hela 92 poäng på 78 matcher.

