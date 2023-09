Sara Grahn om Luleås framgångsfaktor: "Den största"

ANNONS

Inte sedan Mälarhöjden/Bredäng – Segeltorps storhetstid i början av 2000-talet har något lag varit så dominerande som Luleå. Nu står man återigen som stora guldfavoriter.

– Det skulle jag säga är den största framgångsfaktorn, säger Luleås Sara Grahn.

Luleå/MSSK är storfavoriter att ånyo vinna ett SM-guld, men konkurrensen är den här säsongen tuffare än under senaste åren. Trots allt är Luleå unika inom svensk hockey. Inte sedan Mälarhöjden/Bredäng – Segeltorps storhetstid i början av 2000-talet har något lag varit så dominerande. Luleå vann första guldet redan 2016 och efter att Djurgården vunnit 2017 har norrbottniskorna vunnit inte mindre än fem raka guld. Dessutom var laget i final mot HV71 säsongen 2019/20 då finalserien stängdes ner på grund av coronautbrottet.



– Vi har haft en kontinuitet i laget under många år där vi har fått behålla stommen hela tiden, säger Luleås Sara Grahn till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan har vi höga krav på varandra varje dag. Vi vill bli bättre, utmanar varandra, har högt till tak och pratar igenom saker om det inte är bra. Det skulle jag säga är den största framgångsfaktorn.



Just kontinuiteten är viktig enligt Sara Grahn.



– Klart att det är viktigt för mig som spelare. Det kommer in ett fåtal spelare som man behöver lägga lite mer tid på.

– Vi andra vet rutinerna kring fys och uppvärmning eller vilka krav vi har på varandra under en match. Vi drar nytta av att inte behöva byta runt så mycket, att det inte är så många som kräver tid för upplärning.

Frida Axell & Sara Grahn. Foto: Ronnie Rönnkvist.

VM och OS-målvakten har under sin tid i Luleå fått jobba med två andra landslagsmålvakter, Tindra Holm och Frida Axell – Det är kul att fått vara en del av deras framgång och att jag kunnat hjälpa dom lite på vägen. Egentligen försöker jag bara vara ett stöd på sidan och ge lite små tips här och där.– Bara jag kan vara en fin mentor på sidan och hjälpa till lite tycker jag det är jätteroligt.

Om vi vänder på det, blir det lite blåslampa för dig också med tanke på att Axell och Holm är två landslagsmålvakter?

– Ja, exakt. Jag är aldrig nöjd och vill inte vara sämre än dom. Genom att tävla och träna mot dom varje dag så höjer det mitt tänk för att utveckla mig själv så mycket som möjligt sista tiden jag har kvar att spela.

– Det har bara varit positivt att haft två så bra unga målvakter bredvid mig och som tävlar varje dag för att såklart få speltid.



Du säger din sista tid, har du börjat tänka mer på morgondagen?

– Nej, det har jag egentligen inte gjort. Klart jag vet att klockan tickar och inte har lika lång tid kvar som jag hade för ett par år sedan. Jag tänker att den dagen kommer närmare.

– Med det sagt har jag absolut inte bestämt när eller hur jag kommer sluta. Det får tiden utvisa. Jag tänker spela så länge jag tycker det är kul och känner att jag utvecklas.

Ska man utmanas av Frölunda? “Gör det bra”

Den här säsongens SDHL bjuder på en nykomling, Frölunda, vilket Sara Grahn ser som ett positivt inslag.



– Jättekul med en så stor klubb som kommer in, visar vägen och att man satsar på damhockeyn fullt ut.

– Jag skulle också säga att det är en jättestor tillgång för ligan att en anrik förening kommer in och, som sagt var, visar vägen lite. ”Vi tror på det här”.

– Jag gillar också att Frölunda har lite yngre spelare, tänker lite framtid och inte bara nu tid. Att man tillexempel inte bara tänker att man ska gå in och vinna guldet redan första säsongen. Nu ska man aldrig säga aldrig att det inte går, men jag tycker att Frölunda gör det bra som har lite framtidstänkande.



Hur tänker du kring SDHL och konkurrensen i stort säsongen 2023/24?

– Jag måste säga att jag har en väldigt dålig koll den här säsongen, men skulle säga att MoDo ser väldigt intressanta ut. Brynäs ser ut att ha fått ett bra lag. Speciellt nu då ungerska spelaren (Fanni Garát-Gasparics) kommit in.

– Jag tror att det kan bli en rolig säsong med jämnare matcher än vad det var förra säsongen, så det ska bli väldigt kul att dra i gång nu.

Sara Grahn. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Luleå får såklart en press på sig att leverera, men att just spela under press är något som Sara Grahn gillar.– Det är någonting vi tycker om att ha. Vi är även ganska vana vid det och något vi njuter av. Vi vill göra våra fans och förening stolta genom det jobb vi gör varje dag. Det är en ära och något vi tycker om att jobba kring.– Nej, faktiskt inte. Det är inget vi pratar jättemycket om. Vi vet förutsättningarna och att pressen finns där på oss.– Som jag sa är vi ganska vana att pressen är där, men vi försöker inte tänka på det så mycket. Vi nöter på och jobbar varje dag för att bli bättre som grupp. Sedan får vi se hur det går. Om det skulle uppstå någonting inom gruppen så tar vi det med varandra.– Såklart att göra en så bra grundserie som möjligt. Sedan få till det bra i slutspelet och försöka vinna ännu ett guld.– Det är inte bara att gå och vinna ett guld utan det är hårt jobb som gäller under hela säsongen för att få allt att fungera. Det är klyschigt att säga, men det är match för match och dag för dag som gäller.– Det krävs ett extremt hårt jobb för att man ska stå där som vinnare efter sista matchen.

Och för din personliga del?

– Spela en jämn hockey. Jag tycker att jag hade en nedgång under början av förra säsongen. Jag vill försöka hitta en mer jämnhet i spelet, men också fortsätta tävla, utmana mig själv och bli bättre.



Hur tänker du kring landslagsspel?

– Det får vi se. Jag har inte hört någonting sedan i somras. Jag får ta det samtalet den dagen om jag får frågan, avslutar Sara Grahn.