Slutet på Jevgeni Malkins karriär verkar inte komma närmre.

Nu menar 37-åringen att han ser sig spela tre år till.

– Hoppas jag, säger han till NHL.com.

Pittsburgh Penguins får in nya stjärnor. Jevgeni Malkin står kvar.

Enligt NHL.com berättar den nu 37-årige stjärnan att han hoppas bli kvar i laget även under de tre kommande åren - och utmana på ett sätt som man inte gjort sedan 2016 and 2017.

– Jag tycker att vi är ett starkare lag än förra året. Vårt mål är slutspel, att vara vinnare varje match, säger Malkin.

Stärks av Erik Karlsson: “Hjälper mig mycket”

För att kunna göra just detta har Penguins inför 2023/24 plockade in stjärnsvensken och Norris Trophy-vinnaren, Erik Karlsson via en trejd från San Jose Sharks.

– Det hjälper mig mycket, men inte bara mig, varje spelare. Han är troligen den snabbaste backen i ligan. Han gillar att spela med pucken och spelar många minuter. Han ger dig en chans varje match, troligen, säger Malkin om svensken och fortsätter:

– Vi måste hjälpa varandra, inte bara ge honom pucken säga “gör 100 poäng igen”. Vi måste hjälpa varandra och spela tufft i försvarszon.

Erik Karlsson skulle kunna ta plats just bakom Malkins kedja om det inte blir Kris Letang.

– Det ger “Sid” (Sidney Crosby) och hans kedja, och “Geno” och hans kedja en bättre möjlighet att göra det som de gör bäst. Det är troligen ingen som är mer spänd än "Geno" för nu har vi två backar som vi kan sätta bakom de där killarna, säger coachen Mike Sullivan.

