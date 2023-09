MoDo föll i heta rivalmötet: "Några mål som kommer från oss själva"

ANNONS

MoDo började rivalmötet mot Timrå bra men blev sedan översköljda. Ett par individuella misstag senare blev det också en 4-2-förlust för nykomlingen.

– Gör vi misstag som i dag blir det svårt att vinna, säger huvudtränaren Mattias Karlin till TV4.

MoDo kom ut klart bättre i det heta rivalmötet mot Timrå. Nykomlingen tog också ledningen via Niklas Folin, men vart eftersom åt sig Timrå in i matchen. Kvitteringen kom också via Emil Pettersson innan den andra perioden var slut.

I den andra tog MoDo återigen ledningen, men återigen kom Timrå tillbaka. Kort efter Mikkel Aagaards ledningsmål gjorde nämligen Magnus Pääjärvi 2-2. Efter det tog Timrå också över matchen.

– Jag är jättenöjd med första åtta-tio minuterna men sen tappar vi mer och mer i periodens gång. Vi börjar andra perioden ganska bra också, i tredje är det tvärtom då är det pushen som är bra, säger Mattias Karlin till TV4 efter matchen.

3-2 kom via Albin Lundin i slutet av den andra perioden. När laget sedan skulle ut och jaga kvitteringen kom det en riktig indianare i den egna zonen som innebar 4-2 via Robin Hanzl.

“Det kostar till slut”

Efter det kom MoDo aldrig tillbaka målmässigt utan det blev förlust för nykomlingarna i rivalmötet mot Timrå.

– Vi är fullt förstådda med att allt går fortare i SHL och att alla är smartare. Gör vi misstag som i dag blir det svårt att vinna. Det är några mål som kommer från oss själva, vi ger för mycket och det kostar till slut.

MoDo står nu på fyra poäng efter de inledande tre matcherna.

