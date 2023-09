ANNONS

Det har varit styrelsekaos i Leksand under sommaren. Nu har valberedningen lämnat in sitt förslag till styrelse för Leksands IF Ishockey AB – och där hittar vi Tobias Richloow Forsberg.

Den tidigare publikfavoriten Tobias Richloow Forsberg ser ut att vara på väg tillbaka till Dalarna. 35-åringen är nämligen en av ledamoterna i valberedningens styrelseförslag till bolagsstämman.

Efter kaoset under sommaren har Leksand pusslat för att få ihop en styrelse till Leksands IF Ishockey AB, och nu är alltså “Tobbe Fopp” en av dem som ser ut att få en roll i den nya styrelsen.

Den tidigare forwarden är en stor profil inom Leksand då han var han en publikfavorit under de åtta säsonger han spelade för klubben. Sedan karriären abrupt tog slut juldagen 2018 har han och Leksand varit tätt förknippade.

Och nu ser det alltså ut som att Tobias Richloow Forsberg och Leksand återförenas, den här gången på styrelseplan. Även den tidigare spelaren Petter Ullman, som även han slutade i förtid på grund av skador, finns med i förslaget.

Den nya styrelsen kommer det att röstas på på bolagsstämman den 25 september.

Hela förslaget

Mats Ekelund, 68 år, Leksand - Ordförande (nyval)

Tobias Richloow Forsberg, 35 år, Saltsjö-Boo - Ledamot (nyval)

Ellen Gräfnings, 40 år, Falun - Ledamot (nyval)

Sven Kerstis, 63 år, Stockholm - Ledamot (nyval)

Snarf Carina Helldén, 54 år, Leksand - Ledamot (nyval)

Björn Östlund, 66 år, Leksand - Ledamot (omval)

Daniel Norström, 50 år, Sundbyberg - Ledamot (nyval)

Petter Ullman, 36 år, Stockholm - Suppleant (nyval)

Keith Karlsson , 71 år, Nykvarn - Suppleant (nyval)

