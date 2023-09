ANNONS

Det blev en galen premiär med dimma, matchstraff och dubbla vändningar i tredje perioden.

Men Djurgården kunde vinna mot Björklöven med 5-3 efter tre sena mål.

– Hela laget var matchvinnare i dag, säger Olle Liss till TV4 efter vinsten.

Förra säsongen möttes Djurgården och Björklöven i en häftig, sprakande och infekterad semifinalserien där Djurgården till slut kunde dra det längsta strået och gå vidare till final.

I årets hockeyallsvenska premiär möttes de tippade topplagen direkt och det blev återigen heta känslor.

Djurgården inledde matchen klart bäst ledde av publiken inne på Hovet. Hemmalaget kom i anfallsvåg efter anfallsvåg och till slut gav det också utdelning. Efter nästan tolv och en halv minuts spel kunde nämligen DIF ta ledningen då Kevin Karlsson åkte på en fin räd och sedan spelade in pucken till Ludvig Rensfeldt framför mål som skickade in pucken bakom Lövenmålvakten Joona Voutilainen.

Det blev inga fel mål utan Djurgården ledde med 1-0 – efter att ha vunnit skotten med hela 15-3 under matchens 20 första minuter.

– Riktigt bra period av oss. Kevin gör det mesta på målet. Han trampar runt och hittar mig. Jag försöker bara få ut den mot stolpen och det var skönt att den gick in, säger Rensfeldt till TV4.

Björklöven var däremot inte nöjda med spelet i första perioden.

– De är bättre än oss i 20 minuter men det är härligt att det är 40 minuter kvar. Vi måste bli lite mer rejäla i spelet. Få ner puckarna djupt och jobba på dem där nere, säger Lövenbacken Jesper Lindgren.

Wiktor Nilsson utökade efter märkligt mål

I den andra perioden fick Axel Andersson matchstraff efter en crosschecking i ansiktet på poängkungen Nick Schilkey. Björklöven fick då möjlighet att spela powerplay länge men de lyckades knappt skapa några offensiva målchanser.

I stället kunde Djurgården döda av utvisningen och senare i perioden utökade hemmalaget sin ledning efter ett märkligt mål. John Norman skickar pucken ner mot den förlängda mållinjen och där kommer Wiktor Nilsson och sträcker fram sin klubba. Pucken styrs då via Nilssons klubba in och går på Voutilainens axel och in i målet.

Bara 39 sekunder senare skulle Björklöven däremot få in en reducering. Maxime Fortier bar upp pucken och släppte den sedan mot målet. Där stod nyförvärvet Nicolai Meyer som omedvetet styr in pucken i mål bakom målvakten Viktor Andrén för 2-1.

Även om det var jämnare i den andra perioden så ledde Djurgården med 27-10 i skott.

– Vi gör en bra första period och börjar ganska bra i andra men tappar momentum lite där mot slutet. Målet? Jag har inte gjort något liknande tidigare. Jag försöker bara få träff på pucken så det var tur att den gick in, säger Wiktor Nilsson till TV4.

Björklöven behövde då jaga för att komma tillbaka in i matchen.

– Jag gick på mål och pucken bara träffade mig. Vi behövde få en studspuck med oss där. Det är inte vår bästa match men vi kommer tillbaka lite i andra perioden. Vi vet alla att vi kan spela bättre än så här. Vi behöver bara ett mål och har 20 minuter på oss att sätta det, säger målskytten Nicolai Meyer.

Dubbla vändningar i tredje perioden

Det blev mer och mer känslor ju längre matchen led och det blev flera gånger grinigt hos de båda lagen med flera utvisningar både i andra och tredje perioden.

Trots att Björklöven inte hade haft mycket av spelet så kunde de kliva upp under slutperioden och vända på matchen. Först kom 2-2 via ett slumpmål. Maxime Fortier drev upp pucken på kanten och skickade in den mot mål. Pucken tog då på Andréns klubba och styrdes in över målvakten.

Mindre än två minuter senare höll sig Fortier framme igen men då var det desto snyggare. Fortier rundade en Djurgårdsback och drog sedan iväg ett handledsskott som hittade in i nät för 2-3 i matchen och trots massivt spelövertag för Djurgården under en majoritet av matchen så hade Björklöven vänt och tagit ledningen.

Björklövens ledning skulle dock inte hålla. Med knappt fyra och en halv minut kvar av tredje perioden lyckades nämligen Djurgården kvittera. Edvin Hammarlund klev upp och sköt ett skott som räddades av Joona Voutilainen men pucken studsade då rakt ut till John Norman som kunde skicka in returen för 3-3 i matchen.

Djurgården vände sedan också tillbaka till 4-3. Hemmalaget kom i en kontring där Marcus Krüger spelade över till Olle Liss som sköt ett skott högt upp i nättaket. Efter att ha tappat ledningen vände Djurgården alltså tillbaka.

Björklöven tog ut målvakten i slutet av matchen men fick inte in pucken utan i stället kunde Wiktor Nilsson sätta sitt andra mål i matchen för att fastställa slutresultatet 5-3. Djurgården vinner därmed premiärmatchen mot Björklöven.

– Rättvisan segrade även om vi hade ledningen i slutet. Jag tycker vi är extremt omständliga med pucken. Vi tappar puckarna och så fort vi kommer in i anfallszon så ger vi bort den. Det blev en ond spiral. Vi vårdar inte pucken och då blir det extremt jobbigt att spela, säger Björklövens tränare Viktor Stråhle efter förlusten.

Djurgården – Björklöven 5–3 (1-0,1-1,3-2)

Djurgården: Wiktor Nilsson 2, Ludvig Rensfeldt, John Norman, Olle Liss.

Björklöven: Maxime Fortier 2, Nicolai Meyer.

