Filip Sandberg fick ta en tidig dusch i kvällens möte mellan Skellefteå och Timrå.

Detta efter en smäll mot huvudet på Robin Hanzl.

– Folk på plats i Skellefteå Kraft Arena håller inte med om det, säger kommentatorn Lars Lindberg i TV4.

Med mindre än en minut spelad av den andra minuten blev Timrås Robin Hanzl liggandes efter en duell. Filip Sandberg hade försökt trycka dit sin motståndare, men träffade framförallt huvudet på Hanzl.

Efter en lång videogranskning stod matchstraffet klart för checkning to the head och Skellefteå åkte på fem minuter i utvisningsbåset.

– Fem minuter plus game, “checking to the head”. Filip Sandberg har spelat färdigt i den här matchen. Folk på plats i Skellefteå Kraft Arena håller inte med om det, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

”En domarskandal”, hördes från läktaren när Sandberg klev av.

Trots det tog det inte ens en minut av spel fyra mot fyra innan Axel Sandin Pellikka hittade nätet för 1–1 i matchen.

Skellefteå fick sedan en andra utvisning med sig och kunde ta ledningen med 2–1 genom Linus Lindström i powerplay. Det var även ställningen inför den sista perioden.

🚨 Skellefteås Filip Sandberg får matchstraff efter den situationen 👇 pic.twitter.com/0AdI0IKjW5 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) September 21, 2023

Matchen pågår.