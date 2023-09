ANNONS

Mot slutet av juli skrev Emil Öhrvall ett tryout-kontrakt med Tingsryd.

Nu meddelar klubben att 25-åringen inte får fortsätta - två dagar innan premiären.

– “Vi vill tacka Emil för hans insatser och önskar han lycka till i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.

Med två dagar kvar till den Hockeyallsvenska premiären står det klart att Tingsryd måste intensifiera jakten på en forward. Emil Öhrvall, som plockades in på tryout mot slutet av juli meddelas lämna - trots både mål och assist under försäsongen.

– Han kan vara ett framtidsnamn, men just nu är inte han den spelaren vi söker. Vi försöker få en till forward på plats. Just nu har vi tolv på kontrakt och trots att vi har juniorer som gjort det väldigt bra behöver vi ha in någon som breddar. Vi är otroligt sårbara om vi får bara en skada, säger Willy Berglund från Tingsryds sportgrupp till Smålandsposten.

Uppgifter: Det kan bli ersättaren

Enligt uppgifter till lokaltidningen jagar klubben en ersättare och har identifierat finske Kalle Myllymaa som en möjlig kandidat.

Emil Öhrvall gjorde 39 poäng på 32 matcher för Visby/Roma i HockeyEttan förra säsongen. Dessförinnan hade den Växjö-fostrade forwarden gjort en säsong med Karlskoga.