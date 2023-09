ANNONS

Under gårdagskvällen avslutade Anaheim Ducks rookieturneringen i Las Vegas genom att besegra Los Angeles Kings med 4–2. Då passade även svenske stortalangen Leo Carlsson på att göra sitt första mål i Ducks-tröjan.

– Det måste bli en skön bussresa hem, säger Ducks expertkommentator Emerson Etem.

Målet kom i mitten av den andra perioden och betydde 2–1 i matchen mot Los Angeles Kings för Anaheim Ducks. Leo Carlsson tog in pucken på högersidan av zonen, vallade den mot sargen innan han från sarghörnet bröt in och rakade in vad som var den svenske stortalangens första mål i Anaheim Ducks färger

Ducks vann till slut matchen med 4–2 – där samtliga målskyttar gjorde sina första mål för Ducks.

– I den här matchen gjorde man 60 bättre minuter än vad man gjort tidigare. Det blev många som fick göra sina första mål i King, Carlsson, Dionico och Sidorov, så det måste bli en skön bussresa hem. Allt som allt var det en bra insats där många spelare klev fram, säger Anaheim Ducks egen expertkommentator Emerson Etem i ett klipp på X.

Nu inleds träningslägret

4–2-segern mot Los Angeles avslutar rookieturneringen i Las Vegas för Leo Carlsson och resten av Ducks talanger, som nu åker tillbaka till Anaheim för att inleda träningslägret inför NHL-säsongen.

– Nu måste de vända blad och ta med sig vad de gjorde bra in i träningslägret. Det är nog många som går in till lägret med en bra känsla, säger Etem.

Leo Carlsson draftades som andra spelare totalt i sommarens NHL-draft och väntas vara med och slåss om en ordinarie plats i Ducks NHL-lag den här hösten. Den 18-årige talangen skrev på sitt treåriga entry level-kontrakt med Ducks i sommar och kommer att ha en lönetaksträff på 950 000 dollar om han tar en ordinarie tröja i Ducks.

