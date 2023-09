ANNONS

Redan som junior imponerade Josef Boumedienne på Södertäljes blålinje. Trots intresse från andra svenska klubbar blev nästa steg i stället en flytt till Finland.

– På den tiden hade man en kartell i Sverige där du inte kunde gå fritt mellan lagen oavsett om du hade kontrakt eller inte, säger Boumedienne.

Säsongen 1995/96 debuterade Josef Boumedienne i gamla Division 1 för Huddinge. Då inleddes en resa som skulle föra honom till NHL, men även ge honom en manager roll under VM 2022. I dag är han för övrigt coach för Ohio Blue Jackets pojkar 14 år.

Säsongen efter debuten i Huddinge valde han att skriva på för Södertälje som då spelade i elitserien.

– Jag spelade med Huddinge i allsvenskan säsongen innan. Mats Hallin och ”Lill-Kenta” (Kent Johansson) var i SSK och jag hade haft ”Lill-Kenta” lite grann på hockeygymnasiet i Huddinge. På den vägen blev jag värvad dit.

Hur upplevde du Mats Hallins ledarskap i Södertälje eftersom det måste varit en skarp kontrast mot det du upplevt i Huddinge?

– Ja, det var lite buffligt. Hans och ”Lill-Kentas” ledarskap skiljde ganska mycket från varandra så dom kompletterade väl bra antar jag.

– Jag kom till Södertälje säsongen efter att dom kvalat till elitserien mot Brynäs (1996). Det största kontrasten då jag kom till Södertälje var att dom hade ett gammalt lag, alltså rent åldersmässigt. Snittåldern var högst i SHL.

– Det var jag Micke Samuelsson, Jocke Eriksson och ”Jugge” "Jugge" Bemström som var yngre, runt 20 år. Resten var nästan plus 30.

Hade du lätt att anpassa dig till spel i elitserien?

– Nej, inte i början. Vi tränade på eftermiddagarna eftersom alla i laget jobbade eller gick i skolan. Det var ett grymt schysst gäng, men några spelade sin sista säsong och var också medvetna om det.

– Det krävdes kanske lite vägledning från annat håll för att jag själv i den åldern skulle lära mig bli professionell.

“Vi var egentligen stryklag under båda mina säsonger”

Boumediennes andra säsong i Södertälje slutade ånyo med kval, men nu åkte dessutom laget ur elitserien.

– Personligen startade den säsongen bra. Sedan gjorde jag illa mig under junior-VM. Jag pajade axeln och missade nästan halva säsongen. Vi var egentligen stryklag under båda mina säsonger i Södertälje och som du säger var vi i kvalserien året innan också, men då klarade vi oss.

– Degraderingen, vi behövde få minst oavgjort mot Björklöven borta i sista omgången. Björklöven tog ledningen tidigt med 1–0 (Daniel Wågström efter en minut och elva sekunder i första perioden). Sedan hade vi pucken och pressade. Vi hade över 30 skott medan dom inte ens hade 20, men vi lyckades ändå inte få in pucken. Björklöven gjorde sedan 2–0 i tom kasse (Martin Wiita).

– Björn Borg, som är en riktig SSK:are, var med upp dit och tittade på matchen. Han var med oss på flyget både fram och tillbaka.

Den då 20-åriga backen från Sätra bodde vid den här tiden i Södertälje, men han upplevde inte att det var någon speciellt negativ stämning på stan efter degraderingen.

– Jag var rätt ung och vet inte om jag reflekterade speciellt mycket över det just då. Att det skulle vara något speciellt är inget jag minns.

"På den tiden hade man en kartell i Sverige"

Samtidigt som Södertälje hade det tungt i elitserien pekade Josef Boumediennes utvecklingskurva uppåt. Han fick spela junior-VM, B-landslaget och draftas av New Jersey i fjärde rundan.

– Kontrasten var konstig. Jag trivdes i SSK, hade många vänner i laget och blev väldigt väl omhändertagen där. På så vis blev det som ett slag i mellangärdet när vi åkte ur.

– På den tiden hade man en kartell i Sverige där du inte kunde gå fritt mellan lagen oavsett om du hade kontrakt eller inte. Det var flera klubbar i Sverige som var intresserade, men som jag förstod det var övergångssumman från SSK för stor.

– Alternativet för mig var att sticka till Finland. New Jersey, som jag var draftad av, diskuterade om det var vettigt att åka över dit redan då eller om det var smartare för mig att ta en vända i Finland. Vi kom fram till beslutet med Finland ganska snabbt och jag kände själv att jag inte var mogen att redan då flytta till Nordamerika.

Hur minns du själva draften sommaren 1996?

– Jag var inte där utan vi var i Tylösand och firade midsommar. Min kompis Christian Sjögren, som idag är agent, var med. Vi hade lånat hans pappas NMT-mobil eftersom vi visste att det kanske kunde komma ett samtal. På natten ringde Danne Labraaten från draften. Han var scout för New Jersey. Han grattade mig och sa att dom hade draftat mig.

– Det var glatt och lite stökigt nere på Tylösand, men två dagar senare när det stod i tidningen vilka svenskar som blivit draftade stod inte mitt namn med. Då var alla polare på mig ”Du har inte blivit draftad, du ljuger bara”, skrattar Josef Boumedienne och fortsätter:

– Förmodligen trodde tidningarna att jag var någon fransk-kanadensisk spelare. Jag blev faktiskt själv lite skakis ”har jag drömt det här?”.

TV: NHL:s bästa spelare rankas – där hamnar Zibanejad