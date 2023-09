ANNONS

I vinter spelas den första säsongen av den nya proffsligan PWHL i Nordamerika. I framtiden kan toppspelare lämna Sverige för den nya ligan – däribland Petra Nieminen, som inte hymlar om sitt intresse för den nya ligan.

– När man hör vad de får i lön så hade jag också velat åka dit, säger Nieminen till NSD.

I somras köptes den tidigare proffsligan PHF upp av en ägargrupp med multimiljardären Mark Walter i spetsen och kort därefter stod det klart att en ny, enad proffsliga vid namn PWHL skulle startas upp vi vinter.

Under måndagskvällen går ligans första draft av stapeln, där fyra svenska spelare finns tillgängliga, och framöver finns en risk att SDHL kommer att tappa toppspelare till den mer pengastinna proffsligan i Nordamerika. Minimilönen i ligan ligger på drygt 350 000 kronor per säsong, där även minst sex spelare i varje lag måste ha ett kontrakt som är värt drygt 800 000 kronor per säsong.

Finska stjärnorna lockas

Luleå/MSSK:s stjärnforward Petra Nieminen hymlar inte med om att hon lockas av PWHL.

– Ja, det är klart. När man hör vad de får i lön så hade jag också velat åka dit. Men just nu vill jag stanna här för vi har bra träning här och mycket fint utanför hockeyn, säger Nieminen till NSD.

Lagkamraten Viivi Vainikka drömmer om att få spela i den nya ligan.

– Ja, självklart. Jag är intresserad, men just nu koncentrerar jag mig på att vara här och jag har fortfarande ett kontrakt här. Jag tänker inte tänka så mycket på framtiden, men det är min dröm att någon dag få spela där, säger Vainikka.

PWHL:s första draft, där 15 rundor kommer att hållas, kommer att starta under måndagskvällen, svensk tid.

