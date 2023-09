ANNONS

Flera av de äldre och etablerade spelarna har försvunnit från Frölunda. Istället har klubben valt att plocka upp flera egna talanger – däribland Isac Born som har fått en smakstart på säsongen.

– Det är klart att det har varit en viss press, säger 19-åringen till Hockeysverige.se.

Frölunda är kanske den SHL-klubb som har genomgått den största förändringen över sommaren. Flera etablerade, ledande, spelare som Ryan Lasch, Patrik Carlsson och Joel Lundqvist har lämnat klubben, samtidigt som det har skett en kraftig föryngring av truppen.

Flera egna talanger har fått chansen under säsongsinledningen. Men den som har stuckit ut mest är kanske Isac Born, född 2004. Forwarden har inlett säsongen på ett bra sätt och lovordats av experter och supportrar.

Hur har det själv känts?

– Jag tycker det känns väldigt bra. Min kedja med Lasu och Nässén fungerar bra och det känns bättre för varje match. Vi tre har lite samma spelstil i hur vi checkar fast motståndarna och skapar lägen. Men ändå så kan vi ha fina ingångar, även om vår styrka ligger just i presspelet.

Kedjan stod också för en fin prestation mot Leksand där det slutade med att just Isac Born, som har tagit steget upp till A-laget på allvar den här säsongen, fick sätta pucken i nät.

– Laget känns jättebra, vi har väldigt bra jargong. Det är ett roligt lag och inget att klaga på.

Frölundas talangboom: “Kanske är därför”

Efter en tyngre premiär mot Timrå och en sämre förstaperiod mot Leksand kom Frölunda igång och visade upp en charmig offensiv.

Där även David Edstrom, född 2005, har fått en ordinarie plats i laget. Samtidigt som skadade Otto Stenberg också är tänkt att slåss om en plats i A-laget.

Hur har generationsväxlingen märkts av?

– Jag vet faktiskt inte, men det är kul att man får chansen att visa upp sig.

Foto: Bildbyrån. Isac Born firar sitt mål mot Leksand i lördags.

Redan förra säsongen gjorde Isac Born 36 SHL-matcher, men i många av dem blev det lite, eller inget spel alls.

I Frölundas lag finns det just nu sex spelare födda 2000 eller senare som har gått från klubbens juniorled upp till A-laget.

– Vi har ett väldigt bra ungdomsgymnasium med bra lag i både J20 och J18. De är alltid bra och är med och slåss i toppen av tabellerna. Det kanske är därför, säger 19-åringen om Frölundas förmåga att plocka upp egna produkter.

Hade inte gjort en SHL-match för ett år sedan: “Rolig resa”

För ett år sedan hade Isac Born inte gjort en enda SHL-match, nu är han en av talangerna som har lyckats ta en ordinarie plats i laget. Forwarden spelade 36 SHL-matcher redan förra säsongen och ser ut att vara redo för ännu mer ansvar i år.

Hade du räknat med den här snabba utvecklingen?

– Det är inget jag hade planerat, det hade inte kommit till huvudet förra säsongen att jag skulle vara här. Det har varit en rolig resa.

Förra säsongen stod talangen för fem poäng på 36 matcher, nu har han inlett säsongen med ett mål och en assist på de två första omgångarna.

Just erfarenheten från förra säsongen är något som han har tagit med sig in i den här säsongen.

– Det har gjort att jag ändå har varit inne i gruppen på ett annat sätt. Det har bara hjälpt mig med att våga och köra mitt spel. Jag vill hålla i pucken mer och sen har det blivit att tillbringa en del tid i gymmet under sommaren.

Drömmer om JVM på hemmaplan: “Inget jag försöker tänka för mycket på”

Frölunda gick som sagt igenom stora förändringar under sommaren där kaptenernas kapten Joel Lundqvist hängde upp skridskorna, samtidigt som Ryan Lasch och Patrik Carlsson fick lämna trots kontrakt.

Stora skor att fylla för unga juniorer.

– Det är klart att det har varit en viss press, men samtidigt har det bara varit superkul att få den chansen och visa vad jag kan gå för.

Foto: Bildbyrån. Isac Born är aktuell för JVM.

Var kommer din spelstil ifrån?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är mest min skridskoåkning, att jag kan använda den, det hjälper mig i alla delar av spelet. Det är klart att jag har fått hjälp av Frölunda med min skridskoåkning, men den har ändå alltid varit där på ett eller annat sätt.

Hösten är också ett skyltfönster för alla födda 2004 och senare. För Isac Born finns möjligheten att spela till sig en plats i JVM, som spelas hemma i Göteborg vid årsskiftet.

– Det är klart att det är ett mål jag har. Det är inget jag försöker tänka för mycket på för då kan det låsa sig, men det är ett mål jag har.

