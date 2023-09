Optimistisk "Tjomme" - trots skadeläget: "Tillbaka inom närmsta veckorna"

ANNONS

Trots en tuff premiär med 3–5 på tavlan och nya tunga skadesmällar är Leksands sportchef Thomas Johansson optimistisk. För hockeysverige.se ger han en uppdatering kring statusen på ett gäng av lagets spelare - och tankarna kring ytterligare förstärkning.

– Det går inte att bunkra upp bara för att spelare kommer vara borta två veckor in i en säsong.

Leksands premiär i SHL säsongen 2023/24 blev, som det gamla ordspråket, upp som en sol och ner som en pannkaka. Det vill säga en bra inledning för att sedan haverera i tredje perioden och tappad ledning två gånger om. Dessutom fick Leksand en av lagets viktigaste energispelare, Justin Kloos, långtidsskadad.



– Jag tycker faktiskt prestationen var riktigt bra i två perioder. Sedan hade vi en sämre prestation i tredje som Örebro utnyttjade, tyvärr, säger Leksands sportchef, Thomas Johansson, till hockeysverige.se och fortsätter:

– När vi gjorde 3-2 kändes det som att vi skulle ta det, men ”icke sa Nicke”. I Tredje perioden bjöd vi på målchanser som Örebro utnyttjade. Tyvärr slank det oss ur händerna.



Hur ser du på Örebros prestation?

– Jag gillar på det sätt Örebro spelar. Förut var Örebro ett väldigt schematisk och strukturerat lag på det sätt att man jobbade hårt i defensiven, tajtade till och spelade fysiskt.

– Med Johans (Hedberg) inträde har man fokuserat på att spela pucken mer till varandra och vara mer kreativa, röra sig mer och lite sådana saker. Jag gillar ändå den färdriktning Örebro har tagit och dom spelar bra.

– Jag tror Örebro var riktigt nöjda med tredje perioden, men kanske inte så nöjda med första och andra. Utvecklingen för deras del från där dom har befunnit sig som förening till att då göra någonting annat har med Johans intåg fått ett annat tankesätt i framför allt spelet med puck.

– Det ska bli spännande att se om Örebro klarar av att hålla i det hela säsongen, fortsätta pumpa på och ha kyla med pucken. Det är bara att titta på Växjö förra säsongen, att kunna vårda pucken, spela i olika tempo och vara noggrann med pucken hela tiden brukar vara framgångsfaktorer.

Ingen oro kring backsidan: “Får försöka hantera det”

I och med mötet med Örebro var Max Véronneau tillbaka efter en säsong i Nordamerika och axelskada.



– Han hade tränat fullt ut tre träningar med laget innan matchen mot Örebro. Veckan innan hade han gul tröja på sig. Egentligen var det måndag, tisdag och onsdag han var med 100 procent i verksamheten. Han hade inte heller spelat några träningsmatcher.

– Just nu har han fullt sjå med matchtempot, att hitta in och vänja sig vid matchtempot. Man blir trött rätt snabbt när man inte har kört några träningsmatcher och inte heller varit inne i den intensiva miljön under en längre tid.

– Utifrån det finns det mycket bra grejer hos Max, vilket man märkte när han fick sina lägen, möjligheten att sätta upp sina kompisar och lite sådana saker. Det kommer succesivt bara bli bättre framåt.

Max Véronneau & Matt Caito. Foto: Ronnie Rönnkvist.

På backsidan saknas Matt Caito och kommer göra det ytterligare en tid. Trots tycker inte Thomas Johansson att just den positionen känns speciellt sårbar.



– Det går inte att bunkra upp bara för att spelare kommer vara borta två veckor in i en säsong. Egentligen är det ingenting som oroar mig. Nu hoppas jag att Caito kan under nästa vecka vara mer med laget och köra. Jag känner mig faktiskt inte speciellt orolig över det, men självklart är alla lag som har en av sina bästa backar borta sårbara under den tiden han är det.

– Nu vet vi att Caito förhoppningsvis är tillbaka inom en snar framtid. Då får vi försöka hantera det under tiden.



Leksand har inte heller några tankar på att erbjuda Jonas Ahnelöv ett korttidskontrakt till det att Matt Caito är tillbaka fullt ut.



– Nej, det är inte aktuellt.

Beskedet: “Tillbaka i spel inom närmsta veckorna"

Ett annat problem Leksand har är skador på offensiva spelare så som Martin Karlsson, Justin Kloos och Kalle Östman. Dessutom är Felix Unger Sörum på camp med sitt NHL-lag, Carolina.



– Två är borta på lite längre tid, Kloos och Martin. Kalle är förhoppningsvis tillbaka snart. Det vill säga om ingenting inträffar. Om allt går bra hoppas vi Kalle spelar någon gång under nästa vecka. Sedan är även Felix borta. Om en vecka eller två är han hemma igen.

– Jag oroar mig inte så mycket utan tycker mer att det är synd eftersom både Martin och Justin är energispelare som ger väldigt mycket energi till gruppen. Klart att vi behöver ha in den typen av karaktärer i vårt lag utifrån hur vi vill spela med hård press, vara aggressiva, ligga på och stressa.

– Det är två egenskaper Martin och Justin verkligen besitter. På så sätt kanske det påverkar oss i negativ riktning, men jag är inte orolig för numerärt.



Tittar ni på att fylla på truppen offensivt?

– Nej, inte i dagsläget. Vi har 15 forwards. Man får kalkylera med att ha 20-25 procent av laget borta. Vissa säsonger är det mer på forwardssidan man har skador och andra säsonger är det mer backar som är skadade.

– Tittar vi på hur vår försäsong sett ut så har vi legat på fyra spelare borta hela tiden. Det är där vi är fortfarande. Nu har vi tre forwards borta, en back. Det är fyra. Sedan har vi Felix borta i Nordamerika. Totalt har vi fem spelare borta där vi hoppas att i alla fall Kalle, Caito och Felix är tillbaka i spel inom närmsta veckorna.

Kalle Östman & Felix Unger Sörum. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Leksand har haft mer eller mindre samma trupp under flera säsonger, är just kontinuitet en viktig bit för dig då du bygger lag?

– Kontinuitet bygger trygghet i saker och ting. Man rör inte om i grytan varje år och riskerar inte att tappa just den här tryggheten. Skulle vi plocka in 15, 17 nya spelare så skapar det oro och en massa frågetecken kring dom spelarna ”Vad kommer det här bli?”

– Sedan behöver inte det alltid vara fel att man gör lite större förändringar eftersom man behöver ta ett steg till och se på lite andra positioner.

– För mig har det varit otroligt skönt, men tanke på den korta tiden vi varit i SHL, att kunna försöka bygga upp en trygghet genom att visa spelarna att vi har tålamod och satsar på en stomme och ett lag som ändå borgar för en stabilitet där vi inte rör om för mycket.

– Det har varit en medveten strategi som vi jobbat utifrån, så det är klart att kontinuitet betyder mycket.

Publikfest i Scandinavium väntar

Om några timmar ställs Leksand mot ett Frölunda som precis som masarna invid Siljans södra utlopp inte är speciellt nöjda med premiärmatchen.



– För det första kommer det bli en publikfest i Scandinavium. Det är fullt med Leksandssupportrar som rest ner hit till Göteborg så det kommer bli en otroligt häftig inramning.

– Sedan tror jag vi kommer möta ett Frölunda som kommer trycka gasen i botten, lägga extremt mycket puckar på mål och vara hur aggressiva som helst.

– För vår del gäller det att försöka ta kommandot i matchen och visa att vi är här för att styra skeendet där ute. Samtidigt måste vi ha en oerhörd respekt för Frölundas intensitet dom kommer ha i alla fall första tio, tolv minuterna i matchen.

– Jag tror att det kommer bli en häftig inramning, men också en tempofylld och rolig match att titta på, avslutar Thomas Johansson.

TV: Experten tror Leksand hamnar i botten: "Oro i klubben"