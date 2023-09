ANNONS

Efter en lång flygresa har Dylan Sikura slutligen landat i Skellefteå.

Under fredagen gjorde NHL-meriterade forwarden sin första träning med SHL-laget.

– Det kommer att bli en anpassning till den stora isen, men jag tror att spelet här kommer att passa mig bra, säger Sikura till Norran.

Dylan Sikura har värvats till Skellefteå för att bli en toppforward i SHL men han missade SHL-premiären i går eftersom han inte hade landat i Sverige än.

Under torsdagen flög han till Stockholm och under fredagsmorgonen flög han sedan vidare från Arlanda till Skellefteå. Trots liten sömn gjorde han sin första träning med Skellefteå under fredagen.

Han har då sin målbild klar inför säsongen.

– Offensiv. Jag vill göra mål och assist för att bidra till laget på det sättet, men jag vill också vara en spelare som tränarna litar på som kan spela sista minuten oavsett om vi leder eller ligger under, säger Sikura till Norran.

Dylan Sikura spelar inte i morgon

Trots att Sikura nu är på plats i Skellefteå så dröjer hans debut, bekräftar tränaren Robert Ohlsson.

– Nej, han spelar inte i morgon (mot Färjestad), säger Ohlsson till Norran.

Dylan Sikura har gjort 58 NHL-matcher i sin karriär och levererat riktigt bra i AHL. Säsongen 2021/22 sköt forwarden 33 mål och 73 poäng på 60 matcher för Colorado Eagles i farmarligan. Han kom därmed femma i skytteligan och delad sexa i poängligan i AHL.

