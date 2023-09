ANNONS

Redan förra säsongen fick Tomas Montén känna på SHL-pulsen. Nu är Juniorkronornas tidigare förbundskapten redo för nästa kliv i karriären – att som huvudtränare ta HV71 tillbaka till toppen.

– Vi ska aldrig vara nöjda. Det kommer att ta HV71 uppåt, säger Montén till Hockeysverige.se.

Det har hunnit gå tio år sedan sist.

Efter huvudtränarjobbet i Timrå säsongen valde Tomas Montén i kombination med sitt jobb som juniortränare och sedermera assisterande tränare i Linköping att engagera sig i Juniorkronorna. Först som assisterande förbundskapten under två säsonger, innan han tog över som förbundskapten 2016.

Tio år efter att Kent “Nubben” Norberg anställde Montén som huvudtränare i Timrå har de två nu strålat samman i Jönköping där de båda ska vara med och bygga upp HV71 till ett topplag igen.

– Det här var mycket ”Nubbens” idé, så klart. Vi har jobbat ihop tidigare och jag vet inte vad han föll för, men jag är väldigt tacksam över att jag får chansen här i HV, säger Montén till Hockeysverige.se.

Tomas Montén. Foto: Bildbyrån

HV71 – en "klockren utmaning"

45-åringen konstaterar att hans långa brejk från klubblagshockeyn beror på hur roligt han haft under sin tid som förbundskapten för Juniorkronorna. Han fick känna på SHL-pulsen redan under förra säsongen, då han hoppade in som assisterande tränare på Linköpings tränarbänk, samtidigt som han i en intervju med Hockeysverige.se berättade att han blickade utomlands i jakten på ett nytt jobb.

– Ja, absolut. Jag letade efter ett huvudtränarjobb och jag hade inte låst mig på något, utan jag var verkligen öppen för allt. Sedan när HV:s fråga kom så kändes det som en klockren utmaning, säger Montén.

HV71 anno 2023/24 är ett lag som besitter skills, samtidigt som man adderar en hel del karaktär och "grit", enligt den nye HV-tränaren.

– Det kommer att hjälpa oss i vinter, säger han.

– Vi har byggt lite nytt och föryngrat en aning. Vi har en fin historia och jag vill hitta tillbaka dit. Samtidigt är vi ödmjuka kring att det här kommer att ta tid och det kommer att krävas hårt jobb. Vi vill vara ett lag som både kan vinna matcher på fint spel, men också kunna vinna matcher på ett stenhårt arbete. Att hitta den balansen blir en utmaning.

“Han har mer spel i sig än vad många tror”

Hemvändande André Petersson ledde HV71 med sitt spel förra säsongen, då han blev både intern skytte- och poängkung för nykomlingen. Till den här säsongen har VM-forwarden utsetts till ny lagkapten för Jönköpingslaget. På forwardssidan har även Åke Stakkestad förstärkt HV71, en spelare som Tomas Montén jobbat nära med tidigare i Juniorkronorna.

– Det är en spelare som tävlar väldigt hårt och är jobbig att möta varje kväll. Det är precis vad vi vill ha ut av ”Stakke”. Sedan tycker jag att han har mer spel i sig än vad många tror. Han är användbar på så vis att han kan spela både ytterforward och center och sedan har han en intensitet och fränhet som vi kommer att ha stor nytta av, säger Montén.

Åke Stakkestad (höger) är, bevisligen, jobbig att möta. Foto: Bildbyrån

Stakkestad är en del av den renovering som Kent Norberg gjort i årets HV71-lag. På målvaktssidan har Victor Brattström hämtats in från Grand Rapids Griffins i AHL och förutom Stakkestad har även hemvändande Isac Brännström anslutit tillsammans med finska forwardsduon Tommi Tikka och Henrik Borgström samt skarpskytten Oskar Stål Lyrenäs från Rögle.

På backsidan har HV71 genomfört mer eller mindre en helrenovering, där unge Victor Sjöholm är den enda spelaren som är kvar i laget från det HV-lag som inledde fjolårets SHL-säsong. Kalle Maalahti och Oliwer Kaski spelade i laget förra säsongen, men anslöt under säsongens gång.

– Den största utmaningen för oss blir att få ihop allt. Det är många spelare som inte spelat i SHL tidigare och att komma in i SHL-spelet och på den stora rinken är en utmaning för många spelare. Vi tycker att vi har en bra dynamik med defensiva backar och mer spelskickliga backar. Jag tror att vi träffat helt rätt där.

Vill hjälpa HV tillbaka mot toppen

Den nya backsidan, där den tidigare Djurgårdsbacken Bobby Nardella är ett av de nya namnen som sticker ut, hemvändande NHL-veteranen Anton Strålman ett annat, har spelat åtta träningsmatcher under försäsongen för att spela ihop sig.

Trots att HV71 slutade i bottenskiktet både när det kommer till inspelade poäng och poängprocent under försäsongen är Montén nöjd med vad han fått se.

– Det har varit en bra försäsong i det stora hela. Vi har inte tänt på alla cylindrar, men vi tar kliv hela tiden och vi har sagt att vi har en resa att göra. Vi ska bli bättre varje dag genom vår dagliga verksamhet och vi ska sätta press på varandra för att uppnå det. Matcherna har blivit bättre och bättre och förhoppningsvis har vi något snäpp till att komma med till premiären, menar Montén.

Det har varit en prövande, men bra, försäsong för HV71. Foto: Bildbyrån

Historiskt sett är HV71 en storklubb inom svensk hockey, med fem SM-guld på meritlistan. De senaste åren har klubben emellertid varit långt ifrån toppen av svensk hockey, då klubben åkte ur SHL 2021 och slutade på en elfteplats i SHL-tabellen under sin återkomst ifjol.

Nu hoppas Tomas Montén vara tränaren som lyfter Jönköpingsklubben tillbaka mot toppen av svensk klubblagshockey.

– Vi vill ta ett kliv och hamna högre upp (än ifjol). När slutspelet drar igång framåt vårkanten så vill vi vara där. För att vi ska lyckas med det måste vi få ihop gruppen, hitta en bra dynamik och inte ha för många skador. I slutändan handlar det dock om de dagliga vanorna. Vi ska aldrig vara nöjda. Det kommer ta HV71 uppåt.

