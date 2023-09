ANNONS

Han har varit en av seriens bästa spelare under alla år han spelat för MoDo. Men trots hockeyallsvensk succé och trots intresse från SHL har debuten i högstaligan dröjt - till nu. För Mikkel Aagaard blir debuten extra speciell, eftersom han får göra den med sitt älskade MoDo.

– Jag brinner otroligt mycket för klubben, säger dansken till hockeysverige.se.

– En center som kan spela i alla spelformer och kanske framför allt i powerplay. Han har spelat i AHL, ECHL och juniorligor i Kanada där han haft bra produktion och visat att han är en skicklig spelare med en stark skridskoåkning.

Så presenterade MoDo Hockey, med ett citat av den dåvarande sportchefen Fredrik Glader, Mikkel Aagaard när den då ganska okände dansken presenterades för klubben i april 2020. Då hade han spelat universitetshockey och några matcher i AHL och ECHL, samt två matcher i den tyska högstaligan. Då anade MoDo knappast att de hade gjort klart med spelaren som sedan dess kanske varit den största publikfavoriten - och att de gjort klart med en av ett fåtal från den säsongens trupp som skulle vara med och ta MoDo till SHL. Efter 73 mål och 115 poäng på 142 allsvenska matcher är det emellertid just det som hänt. Mikkel Aagaard har blivit ett med MoDo och ett med Örnsköldsvik. Och de har blivit ett med honom.

MoDo hade ett namnkunnigt lag när Aagaard kom till klubben. Patrik Karlkvist, Johan Harju, Jesper Lindgren, Brendan Mikkelson och NHL-lånen Aleksi Heponiemi och Martin Kaut var några av de mer namnkunniga spelarna i laget. Men det blev en mardrömssäsong för MoDo, som slutade tolva och missade allsvenskt slutspel med åtta poäng. Ville Nieminen, Pär Styf och Magnus Sundquist hade alla huvudansvar för laget under någon del av säsongen. Man använde sig dessutom av tre målvakter och 41 utespelare. Det var, kort och gott, kaos. Något helt annat än det lugn som genomsyrat klubben sedan dess, och som blivit var stora nyckeln till avancemanget till SHL, menar Mikkel Aagaard.

– Första året var det turbulent. Det var svängdörrar, med många personer som kom in och många personer som försvann ut. Sedan Gradin (Henrik, sportchef) och Karlin (Mattias, tränare) kommit in har det blivit mer stabilitet och allt känns mycket tryggare. Att de kommit in tycker jag är en av de största anledningarna till att det blivit så stabilt.

“Ö-vik är hemma för mig”

Från säsongen 20/21, då MoDo slutade tolva, är det nu bara Mikkel Aagaard och Sebastian Ohlsson som varit med hela vägen och nu fått följa med klubben upp i SHL. Även Theodor Niederbach gjorde några matcher den säsongen, och han kom ju tillbaka till MoDo under förra året.

– Det ska bli otroligt roligt och spännande, och jag ser verkligen fram emot det. Det var en stor anledning till varför jag kom till Sverige för tre år sedan, få chansen att spela i SHL. Och det är ju fantastiskt roligt att jag får göra det med just MoDo och att jag fick vara med och gå upp med just den gruppen, även om det bara är jag och Sebastian som är kvar sedan jag kom till MoDo.

Just att du varit i med på vägen från botten till avancemang, gör det att det blir ännu mer speciellt?

– Det skulle jag absolut säga. Sedan jag och min sambo köpte hus i Ö-vik så är det hemma för mig. Jag brinner otroligt mycket för klubben och det är verkligen ett ställe för mig. Jag har kunnat utvecklas mycket där. Det gör det extra känslosamt att jag nu får representera MoDo i SHL.

Hur bra koll har du på SHL?

– Jag har ganska bra koll. Jag har ändå följt SHL och har många polare som spelar där. Det är klart det är en bättre liga än de jag spelat i tidigare, och det är klart jag måste bli bättre på alla sätt i spelet. Det blir en utmaning. Men jag tycker att de delarna jag har som är starka borde vara bra i SHL också.

“Inte passat hundra procent”

Framför allt är det målsinnet som sticker ut hos Mikkel Aagaard. 21, 23 och 29 är hans målskörder i den hockeyallsvenska grundserien. edan dansken kom till Sverige har bara den ständige skyttekungen Johan Persson gjort fler mål i HockeyAllsvenskan, och bara Persson Daniel Ljunggren och Olle Liss har gjort fler poäng i ligan. Ned till närmaste import är det 30 mål och 16 poäng.

Har du aldrig känt ett sug över att lämna för att spela i SHL?

– Jo, det har jag absolut. Men för min del har det varit tajmingen som…skulle jag gå till ett SHL-lag skulle det också vara för att få en roll där jag visste att jag fick spela och prestera på högsta möjliga nivå, där jag fick utnyttja mina kvalitéer. De SHL-klubbar jag pratat med har varit ganska intressanta, men det har inte riktigt passat hundra procent med den typen av grejer.

Har det varit svårt att motivera sig att köra ett år till i HockeyAllsvenskan, i stället för att flytta till en högstaliga?

– Nej, absolut inte. Jag tycker ju att de faciliteter vi har i MoDo har varit i samma klass som de klubbarna har i SHL.

– Jag har hela tiden haft målsättningen att bli bättre varje dag, och det har funkat bra med det tränarteam vi har. Jag har bara gnuggat på varje dag för att bli bättre. Nu känns det ju bara häftigt, att jag som sagt har fått vara med på hela resan till SHL.

Bytet från HockeyAllsvenskan till SHL innebär inte bara att Mikkel Aagaard får testa på en ny nivå - utan innebär också såklart en omställning för MoDo. De kommer gå från att vara favoriter och spelförande till att bli nederlagstippade i merparten av matcherna kommande säsong.

– Det blir en omställning. Varje match blir…det är klart varje match var enormt viktig i HockeyAllsvenskan också, men nu handlar det egentligen för oss om att skrapa ihop så mycket poäng som möjligt, bara. Varje match blir ännu viktigare. Alla 52 omgångar blir som slutspelsmatcher för oss, och vi vet att vi inte kommer ha råd att förlora så mycket. Jag tror nyckeln för oss blir att vara lika bra på hemmaplan som vi varit de senaste två åren. Det blir enormt viktigt.

– Men det är en ny liga och det kommer bli en omställning för många av oss, de första tio, 15 matcherna.

“Tror vi har vad som krävs”

14 spelare i MoDo har spelat SHL-hockey tidigare. Adam Pettersson har gjort flest, på 539. Därefter följer Daniel Mannberg på 436. Sebastian Ohlsson, Erik Walli Walterholm, David Rundblad och David Bernhardt har alla också över 100 matcher i toppligan. Totalt har MoDos trupp gjort 2220 matcher i SHL, vilket är minst av alla lag.

– Det betyder supermycket att vi ändå har många spelare som spelat där förut. De vet vad som krävs, och vi drar verkligen nytta av de som varit med tidigare. Just den biten är något vi pratar om dagligen.

Ni tippas i botten av egentligen alla. Vad är rimligt att tro att ni ska kunna uträtta i SHL?

– MoDo Hockey gillar att slå lite ur underläge, och inte ha för stora förväntningar på sig. Det är roligare att kunna överraska, säger Aagaard med ett leende.

– Laget ser bra ut. Känslan i gruppen är bra och jag tror det kan ta oss riktigt långt. Jag tror vi har vad som krävs för att hålla oss kvar.

MoDo inleder säsongen på torsdag, borta mot Skellefteå.

