I våras uppgavs Jennifer Wakefield lämna MoDo för spel i Nordamerika. Nu står det klar att det blir en flytt tillbaka till Kanada – men inte som spelare. Wakefield är klar som assisterande tränare för University of Ottawa.

University of Ottawa meddelar via sin hemsida att den tidigare MoDo-stjärnan Jennifer Wakefield ansluter till universitetsklubben som heltidsanställd assisterande tränare för laget. På hemsidan skriver University of Ottawa att Wakefield nu avslutat sin spelarkarriär.

– Jag är väldigt tacksam för den här fantastiska möjligheten att få vara en del av en institution som ser och firar alla idrottare. Jag ser framemot att börja jobba i jakten på framgång, säger Wakefield.

Wakefield, som vann den interna poängligan i MoDo den gångna säsongen, lämnade SDHL-klubben i somras och kopplades då samman med en flytt till PHF-klubben Toronto Six. Efter att PHF blev uppköpt av PHWPA:s ägare för att bilda den nya proffsligan PWHL gick emellertid den potentiella flytten i stöpet, varpå 34-åringen förblev klubblös under sommaren.

Vunnit OS och VM

På meritlistan har Wakefield ett OS-guld, ett VM-guld, ett OS-silver och fem VM-silver. Hon har även vunnit två SM-guld under sina år i Sverige, då hon blev mästare med både Linköping (2015) och Luleå/MSSK (2018).

Under sina år i Sverige spelade Jennifer Wakefield totalt 167 grundseriematcher i SDHL och producerade 259 poäng. Hon har även spelat herrhockey under sin tid i Sverige, där hon spelat division 3-hockey med IK Guts, Nybro Flames och Skärblacka IF. Hon har även spelat sex matcher med Borås i division 2.

