ANNONS

När Carl Lindbom var mellan tio och tolv år var han på hockeyläger i Karlstad tre år i rad.

Nu spelar 20-åringen i Färjestad – och är laddad för att ta sig an SHL och bli ett utropstecken i ligan.

– Jag känner mig redo för att kunna axla en större roll och höja mig en nivå, säger målvaktstalangen till hockeysverige.se.

Färjestad tappade båda sina målvakter från i fjol till NHL och det var rörigt kring målvaktssidan under lågsäsongen då Jonas Johansson både värvades och lämnade innan Max Lagacé plockades in.

Det enda självklara har varit Carl Lindbom som skrev på för Färjestad och sedan har varit en stabil del av klubben. Den 20-årige målvakten har kommit in och visat sig kunna ta en stor roll i Färjestad och många lyfter fram Lindbom som ett potentiellt utropstecken inför den kommande SHL-säsongen.

Lindbom sajnades av NHL-klubben Vegas Golden Knights i början av juni och precis efteråt stod det klart att han skulle lånas ut till Färjestad i SHL. Efter det har han sedan anslutit sig till laget i Karlstad och än så länge har han bara positiva intryck av första tiden i klubben.

– Jag trivs jättebra. Spelarna är jättesköna och vi har ett bra lag, riktigt bra tränare och bra träningar också. Jag och min flickvän, som har flyttat hit med mig, vi trivs jättebra, säger målvakten från Ekerö till hockeysverige.se.

Färjestad har haft en lite annorlunda försäsong än de flesta andra SHL-lag. Detta eftersom FBK spelar i CHL och deras tävlingssäsong har därmed inletts. Lindbom har fått ett stort förtroende så här långt.

Lindbom har spelat i fem av sju matcher så här långt, tre träningsmatcher och två i CHL, och han har vunnit fyra av de fem matcherna där han har spelat.

– Det har varit bra. Jag tycker att vi har tagit stora kliv på försäsongen. Vi kanske har kommit ut lite blekt i några matcher men jag tycker ändå att vårt spel när vi kommer in i matcherna är bra, säger målvakten och fortsätter:

– Så det är någonting vi jobbar på och vi får ju en liten headstart före de lagen som inte spelar CHL såklart. Så det känns bra.

Det är ju en högre nivå nu än HockeyAllsvenskan där du spelade i fjol, hur har det märkts så här i början?

– Speciellt i början på träningarna märkte man ju att skotten är snäppet bättre och farten är snäppet högre. Så det är ju en liten omställning, det är ju klart. Men jag tycker ändå att det har funkat bra och jag har växt in i det mer och mer. Som jag sade, grabbarna tar hand om mig jättebra och ser till att jag kommer in i laget och kommer in i tempot. Så de har jag gjort det ganska lätt för mig.

Carl Lindbom har redan fått stort förtroende i Färjestad. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Succésäsongen: “Fick ut mycket av träningen”

Carl Lindbom spelade i Djurgården i fjol och hade en otrolig säsong där han som junior hade 92,98 i räddningsprocent och 1,86 insläppta mål per match samtidigt som han vann 25 av 36 matcher och höll sju nollor. Han vann sedan pris som HockeyAllsvenskans bästa målvakt och rookie samt fick ta emot Guldgallret som ligans bästa junior. Lindbom var även förstemålvakt för Sverige på JVM.

Ett otroligt lyft för stockholmaren.

Vad var det egentligen som klickade för dig i fjol?

– Det är en bra fråga som jag inte riktigt har svaret på. Jag lade väldigt mycket fokus på träningen. Jag lade väldigt mycket fokus på träningen utanför isen och att bli starkare och snabbare framför allt. Jag fick ut mycket av den träningen jag gjorde utanför isen – på isen. Jag kunde vara snabbare och jag kunde vara starkare. Jag orkade spela mycket matcher också. Det tror jag var en stor grej.

Hur följer man upp efter en sådan bra säsong?

– Jag försöker lite fortsätta på samma spår. Jag tar med mig allt det positiva som var förra säsongen och nu får jag jobba med “Masken” (Maciej Szwoch, målvaktstränare i Färjestad), se vad han säger och om vi kan komma på nya idéer tillsammans och se vad vi behöver jobba på. Det gäller att jobba på samma spår och ta det dag för dag. Försöka utvecklas så mycket som möjligt.

Lindbom fick ta emot flera pris efter sin succésäsong. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Därför blev det Färjestad

Efter sin succésäsong i Djurgården var det tydligt att Lindbom var redo att ta klivet upp till SHL oavsett om DIF skulle gå upp eller inte. När Djurgården inte lyckades gå upp så fanns han alltså tillgänglig för alla andra SHL-klubbar.

Lindbom valde då att flytta till Färjestad.

– Jag har aldrig hört något dåligt om Färjestad. Jag har bara hört bra saker. Så när de hörde av sig så var det ganska solklart egentligen, säger han och fortsätter:

– Och det var ju i samarbete med Vegas också och de tyckte också att det kändes jättebra. Jag fick bara ett jättebra intryck av tränarna och av Tomas (Mitell) och (Rickard) Wallin. Så det kändes ganska solklart.

Var Vegas inne och petade i övergången någonting?

– Det var ju mitt beslut i slutändan. Men Vegas var ju där och petade lite också och hade sina synpunkter såklart, som de ska ha när de har skrivit kontrakt med mig. Men det var ju bådas beslut och vi var helt eniga om Färjestad.

Hyllar nye tränaren: “Ser saker som inte många andra gör”

Nu får Carl Lindbom jobba tätt med Maciej “Masken” Szwoch som är en av Sveriges högst aktade målvaktstränare. Szwoch har varit målvaktstränare i SHL sedan 2011 och har varit i Färjestad i åtta år. Under sin karriär har han bland annat varit med och format med framtida NHL-målvakter som Linus Ullmark och Anton Forsberg, han har även jobbat med Adam Wernerr, Arvid Holm och Dennis Hildeby som tagit klivet till Nordamerika efter att ha jobbat med Szwoch.

Nu ska Carl Lindbom bli nästa målvakt att undervisas av “Masken”.

– Det har varit jättebra. Av det vi har kört så känner jag att jag redan har tagit lite framsteg. Han vet verkligen vad han snackar om och han ser saker som inte så många andra gör. Och det är jättekul att ha den äran att träna med honom och bli tränad av honom. Jag ser fram emot att få träna med honom hela året. Det ska bli kul.

Är det någon detalj som ni redan har jobbat på inför SHL-säsongen?

– Egentligen inte någonting specifikt. När man tar steget uppåt så måste man bli lite bättre i allting. Speciellt farten, skridskoskären och rörelsemönstret. Det är väl egentligen det vi har tryckt mest på.

Färjestads målvaktstränare Maciej Szwoch. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Minns första mötet: “Var en halvmeter kortare”

När Carl Lindbom flyttade till Färjestad var det inte första gången som han åkte till Karlstad för att spela ishockey. Som barn var målvakten på läger i Karlstad tre år i rad där han bekantade sig med klubben – och sin framtida målvaktstränare.

– Vi har lite släkt här uppe faktiskt så jag och min bror (Olof Lindbom) var på läger i Löfbergs (Arena) ett år tillsammans. Jag tror att första året där var när jag var tio. Sen var jag där med min mamma två år efter det. Så jag har varit på det här lägret i tre år.

– Det var roligt när jag först kom dit nu efter att jag skrev på och kände igen mig i Löfbergs Arena. Och bara: “fan här har jag varit förut”. Det blev direkt att man hade en liten koppling från när man var yngre. Det var jäkligt kul och kul hur det kommer samman.

– Jag minns faktiskt hur jag tränade med “Masken” mitt sista år där på lägret. Jag träffade honom första gången när jag var en halvmeter kortare än honom. Jag var helt ny och hade alldeles för stora benskydd liksom. Nu är han min tränare. Det är lite overkligt.

Det kanske var meningen att du skulle till Färjestad då?

– Ja, exakt. Så kan man säga.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Carl Lindbom är redo för SHL: “Det jag strävar efter”

Om bara några dagar börjar SHL-säsongen och Färjestad ställs mot regerande mästarna Växjö i premiärmatchen. Carl Lindbom har då god chans att få inleda som förstemålvakt med tanke på att han har fått stå betydligt mer på försäsongen.

Tidigare har Lindbom endast hoppat in i en SHL-match för Djurgården säsongen 2021/22 där han var inne på isen i 40 minuter. Nu tar han dock på allvar steget till högstaligan.

Gör du något annorlunda i din träning eller i dina förberedelser för att vara redo för utmaningen i SHL?

– Egentligen inte. Det är jäkligt tufft att spela matcher oavsett vilken nivå det är. Det är klart att det kommer att bli lite tuffare nu, men rent fysiskt tror jag att jag klarar av det. Jag tror inte att det kommer att vara några problem. Det är som jag sade, det gäller att jobba med “Masken” och köra hårt på träningen så att man vänjer sig vid tempot och vänjer sig vid intensiteten.

Trots att han bara är 20 år gammal har Carl Lindbom redan snackats upp som ett möjligt utropstecken i SHL den kommande säsongen. Flera förhandstips har Lindbom som förstemålvakt i Färjestad och som ett möjligt succénamn.

Känner du att du är redo för att kliva upp i den rollen?

– Det är mitt mål och det är det jag strävar efter. Det känner jag mig absolut redo för. Jag vill hjälpa det här laget så mycket jag kan och jag vill gå så långt jag kan. Jag vill hjälpa oss att gå så långt vi kan. Så är det oavsett om det är jag eller Max (Lagacé) i målet som hjälper gubbarna.

– Jag känner mig redo att göra det. Det är det jag har tränat efter och tränat för. Att kunna axla en större roll och höja mig en nivå. Så det skulle jag känna mig redo för.

När han nu är en SHL-målvakt i en storklubb som Färjestad finns risken att Lindbom får en större spotlight på sig samtidigt som pressen och förväntningarna ökar.

Det är däremot inget som 20-åringen räds.

– Jag försöker inte lägga så mycket fokus på förväntningar eller så där. Det är egentligen jag som brukar sätta de största förväntningarna på mig själv. Jag vill verkligen jobba så hårt jag kan för att uppnå dem. Det är kul med folk som är engagerade utanför, utan dem hade vi inte varit någonting. Våra fans betyder jättemycket så det tycker jag bara är kul.

Carl Lindbom har höga ambitioner. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Färjestad tippas också kunna göra en riktig toppsäsong. På SHL:s upptaktsträff lyftes FBK upp som guldfavoriter hos både media och tränarna.

– Det är en jäkla kick att höra det. Det är ju svårt att säga inför säsongen hur det kommer bli, men om folk tror att vi har ett bra lag så är det ju såklart något som höjer självförtroendet. Nu vill man bara köra igång säsongen.

Carl Lindbom är bara på lån till Färjestad från NHL-klubben Vegas Golden Knights. Lånet gäller för den kommande säsongen och därefter förväntas målvakten ta klivet till Nordamerika.

Är tanken att komma in och göra succé i Färjestad för att sedan åka över dit till nästa år?

– Vi får se hur det blir. Planen är ju lite så men samtidigt så vet man inte hur det blir. Jag skulle kunna bli kvar eller jag skulle kunna åka över. Det vet vi inte. Jag försöker ta det lite dag för dag för jag vet ju inte själv. Men som sagt, all fokus ligger här nu. Jag är en del av Färjestad och det är här jag lägger allt mitt fokus, avslutar Carl Lindbom.

TV: "Kan man ha det kravet på en 20-årig målvakt?"