Edmonton och Calgary tar Battle of Alberta utomhus. I slutet av oktober möts lagen utomhus på Commonwealth Stadium i Edmonton.

– Rivaliteten mellan klubbarna är speciell och det kommer bli väldigt kul att få spela på en så här stor arena, säger Oilers superstjärna Connor McDavid till Edmonton Journal.

För 20 år sedan lockade Edmonton Oilers och Calgary Flames över 57 000 åskådare till utomhusmatchen Heritage Classic på Commonwealth Stadium i Edmonton.

I slutet av oktober kommer lagen att mötas på nytt på den stora arenan.

– Jag är väldigt exalterad över att få vara en del av det här. Rivaliteten mellan klubbarna är speciell och det kommer bli väldigt kul att få spela på en så här stor arena, säger Edmontons superstjärna Connor McDavid till Edmonton Journal.

Har spelat en utomhusmatch tidigare

McDavid har tidigare spelat en utomhusmatch i karriären, då han under sin andra säsong i ligan spelade mot Winnipeg Jets på Investors Group Field inför över 33 000 åskådare.

– Det var sjukt. Jag njöt verkligen av det. Det känns som att man är en liten pojke igen och spelar utomhus. Jag vet att det låter som en klyscha, men det är sant. Att få spela hockey utomhus är så kanadensiskt det bara kan bli. Att få göra det här i Edmonton mot Flames gör det hela ännu bättre, säger McDavid.

20 minusgrader i senaste utomhusmötet

När Oilers och Flames möttes utomhus senast för 20 år sedan var det minus 20 grader under matchens gång. För att undvika en köldknäpp valde NHL att spela matchen en månad tidigare än förra gången, då matchen nu spelas den 29 oktober (natten till 30 oktober, svensk tid).

Commonwealth Stadium i Edmonton rymmer 56 302 åskådare vid CFL-laget Edmonton Elks hemmamatcher.

– Vi ville flytta matchen så tidigt vi bara kunde så att vi kan vara någorlunda säkra på att undvika en för kall dag. Vi tror att vädret kommer att vara perfekt för hockey, säger NHL:s evenemangschef Steve Mayer till Edmonton Journal.

I Edmonton återfinns tre svenska spelare i form av Philip Broberg, Mattias Ekholm och Mattias Janmark. I Calgary finns fem svenskar: Jacob Markström, Rasmus Andersson, Oliver Kylington, Mikael Backlund och Elias Lindholm.

Till den kommande NHL-säsongen är fyra utomhusmatcher inplanerade. Förutom Battle of Alberta i slutet av oktober möts även Seattle och Vegas på nyårsdagens Winter Classic-match, medan New Jersey ställs mot Philadelphia på MetLife Stadium i New Jersey den 17 februari (natten till den 18 februari, svensk tid) innan New York Rangers och New York Rangers drabbar samman i ett rivalmöte på samma arena dagen därpå.

