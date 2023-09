ANNONS

Färjestad vinner CHL-matchen hemma mot Biel-Bienne.

Då presenterade sig nyförvärvet Joel Kellman framför hemmafansen genom att sätta sina två första mål i FBK-tröjan.

I Champions Hockey League hade Färjestad inlett med en vinst och en förlust och i fredagskvällens match mot Biel-Bienne behövde Färjestad vinna för att hålla sig kvar på slutspelsplats.

Bortalaget från Schweiz inledde då piggast och tog också ledningen efter att Ramon Tanner kommit i ett friläge och skjutit in pucken bakom FBK-målvakten Carl Lindbom.

I den andra perioden började sedan Färjestad ta över matchbilden mer och mer och de pressade på rejält för att få till en kvittering. Till slut lossnade det också för värmlänningarna.

1-1 kom i mitten av mittperioden då Victor Ejdsell sköt ett skott som Biels finske målvakt Harri Säteri räddade. Han hade dock inte koll på pucken utan den låg fri bakom honom och då höll sig Joel Kellman framme och kunde peta in kvitteringen i det tomma målet. Det är Kellmans första mål sedan han värvades till Färjestad.

Joel Kellman blev tvåmålsskytt

Färjestad inledde också den tredje perioden bra och kunde då rycka ifrån för att vinna matchen. 2-1 kom fem minuter in i perioden efter läckert samarbete av Michael Lindqvist och David Tomasek. Lindqvist spelade över till Tomasek som kom helt fri mot målet. Tomasek var då hur kylig som helst genom att passa över pucken tillbaka till Lindqvist som kunde lägga in pucken i det vidöppna målet.

Senare skulle även 3-1 komma. Återigen var det Joel Kellman och ännu en gång kom målet efter att han hållit sig framme runt Biels mål. Backen Joel Nyström sköt ett skott från blålinjen och pucken styrdes sedan in via Kellmans häl och in i nätet. Han blev alltså tvåmålsskytt i matchen.

Slutresultatet blev sedan 4-1 till Färjestad efter att Joakim Nygård gjort mål i tom kasse. Den starka tredje perioden kunde därmed säkra vinsten för FBK. Carl Lindbom i målet räddade 21 av 22 skott som han fick på sig.

Färjestad – Biel-Bienne 4–1 (0-1,1-0,3-0)

Färjestad: Joel Kellman 2, Michael Lindqvist, Joakim Nygård.

Biel-Bienne: Ramon Tanner.